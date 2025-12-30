La Guardia Civil está desarrollando durante las fiestas navideñas una campaña específica de inspección de los establecimientos de venta y de los lugares de uso de artículos pirotécnicos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

La Guardia Civil intensifica la inspección de establecimientos de venta de pirotecnia

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, el incremento de la venta y el consumo de estos productos con motivo de las fiestas navideñas y otras celebraciones tradicionales ha motivado que agentes del Equipo de Inspección de Armas y Explosivos de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife lleven a cabo controles para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Recomienda que la adquisición de artículos pirotécnicos se realice únicamente en puntos de venta autorizados. Cuentan con las condiciones adecuadas para la conservación de estos productos, y recuerda que está prohibida la venta ambulante de los mismos.

El vigente Reglamento de artículos pirotécnicos establece distintas categorías y edades mínimas para su uso. Los artículos de la categoría F1, de muy baja peligrosidad y nivel de ruido insignificante, están destinados a personas mayores de 12 años; los de la categoría F2, de baja peligrosidad y bajo nivel de ruido, a mayores de 16 años; y los de la categoría F3, de peligrosidad media y uso exclusivo al aire libre en zonas de gran superficie, a mayores de 18 años.

Recomendaciones de seguridad

La Guardia Civil ha difundido una serie de recomendaciones: