La Guardia Civil registra inmuebles y sobrevuela Santa Cruz de Tenerife

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

Desde primera hora, la Guardia Civil dirige una operación contra el narcotráfico y blanqueo de capitales en Santa Cruz de Tenerife. Registra inmuebles y sobrevuela el centro

La Guardia Civil dirige desde primeras horas de este miércoles una operación contra el tráfico de drogas y blanqueo de capitales que incluye el registro de varios inmuebles en Santa Cruz de Tenerife y el rastreo vía aérea, con helicópteros, del centro de la ciudad y los barrios de Los Gladiolos, Somosierra y La Cuesta.

La unidad UCO de la Guardia Civil realiza registros en Las Palmas de Gran Canaria por presuntos delitos de estafas de blanqueo de capitales y estafa, con el registro de inmuebles
La Guardia Civil dirige una operación contra el narcotráfico y blanqueo de capitales en Santa Cruz de Tenerife, con el registro de inmuebles

Fuentes del instituto armado han confirmado a Europa Press que el dispositivo está en pleno desarrollo y la investigación continúa abierta.

Según publica ‘El Día’, la operación va dirigida contra un empresario del ocio nocturno en la capital, lo que ha llevado a realizar varios registros en viviendas de los investigados y despachos de abogados y asesores fiscales.

