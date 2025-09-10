Desde primera hora, la Guardia Civil dirige una operación contra el narcotráfico y blanqueo de capitales en Santa Cruz de Tenerife. Registra inmuebles y sobrevuela el centro

La Guardia Civil dirige desde primeras horas de este miércoles una operación contra el tráfico de drogas y blanqueo de capitales que incluye el registro de varios inmuebles en Santa Cruz de Tenerife y el rastreo vía aérea, con helicópteros, del centro de la ciudad y los barrios de Los Gladiolos, Somosierra y La Cuesta.

Fuentes del instituto armado han confirmado a Europa Press que el dispositivo está en pleno desarrollo y la investigación continúa abierta.

Según publica ‘El Día’, la operación va dirigida contra un empresario del ocio nocturno en la capital, lo que ha llevado a realizar varios registros en viviendas de los investigados y despachos de abogados y asesores fiscales.