Examina a la sociedad israelí y su percepción interna sobre la estrategia bélica en Gaza, las críticas europeas y el reconocimiento del Estado palestino

Se abordarán otros puntos de la actualidad mundial, destacando los resultados de las recientes elecciones en Moldavia

Bandera de Israel. Imagen libre de derechos.

‘El Análisis Internacional‘ de la Radio Canaria aborda este jueves 2 de octubre a las 18:30 horas la guerra de Israel en la Franja de Gaza, aunque desde otro punto de vista. Se adentra en la sociedad de Israel para conocer cómo piensan sus habitantes acerca de la estrategia bélica de su Ejército, de las críticas de los países europeos o del reconocimiento del Estado palestino.

Y para ello entrevista al historiador israelí Meir Margalit, que atiende a la emisora desde Jerusalén. Es activista por la paz, profesor de Historia Contemporánea de Israel en el ONO Academic College, ha sido también concejal en la ciudad de Jerusalém por el partido de izquierdas Meretz, y autor del libro «El eclipse de la sociedad israelí», publicado por la editorial Catarata.

Muro de las lamentaciones en Jerusalem. Imagen libre de derechos.

Con Margalit ‘El Análisis Internacional’ reflexiona también sobre el sionismo de izquierdas, la evolución ideológica de Israel, si tras el ataque de Hamás en octubre de 2023 la sociedad israelí se ha radicalizado. Es un experto que sostiene que Israel se ha radicalizado y cada vez se acerca más al fundamentalismo de Hamás. A este experto le plantean también el reconocimiento del Estado palestino por casi 160 países, las consecuencias que podría tener para Israel.

Además, ‘El Análisis Internacional’ repasa también los aspectos más destacados que trae la actualidad del mundo estos días, con especial atención a las elecciones en Moldavia, con un triunfo rotundo de los partidos proeuropeos.