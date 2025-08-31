Los profesionales de la obstetricia trabajan para respetar los deseos de la mujer y su familia procurando una comunicación cercana

España es uno de los países de la Unión Europea con la edad media del embarazo más alta, 32 años. Canarias está un punto por debajo. Se trata de un patrón que tienen en cuenta las especialistas en obstetricia, una rama de la medicina que cuida la salud materna. Este domingo, la profesión celebra su Día Internacional.

Imagen archivo RTVC.

La importancia de la especialidad

Una fecha que busca reconocer la importancia de los profesionales de la obstetricia y abogar por una mejor atención para las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. En el siglo XXI avanza hacia la atención personalizada.

Unos especialistas que trabajan para respetar los deseos de la mujer y su familia procurando una comunicación cercana para que la experiencia del parto sea lo más agradable posible.

