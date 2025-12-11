La hermana del rey, Elena de Borbón, ha podido conocer el desarrollo del programa de integración ‘Juntos Somos Capaces’

La infanta Elena visita Las Palmas de Gran Canaria para conocer el trabajo de la Asociación Down. Efe

La infanta Elena, directora de Proyectos Sociales de la Fundación Mapfre, ha conocido con la Asociación Down Las Palmas el balance del programa de integración Juntos Somos Capaces, gracias al cual 400 personas con discapacidad intelectual en Canarias han conseguido un trabajo.

Con motivo del 40 aniversario de la Fundación Mapfre Canarias, Elena de Borbón ha visitado en la capital grancanaria la sede de Down Las Palmas, para acercarse al día a día de la entidad.

Arropada por el personal y los usuarios de la asociación, ha recorrido su taller de joyería y decoración navideña, el salón de actos, los despachos, el espacio donde realizan teatro baile y yoga, atendiendo las explicaciones de guías como Eduardo y sus compañeros.

En esas instalaciones, los miembros de Down Las Palmas, entidad que colabora con la Fundación Mapfre Canarias desde hace siete años, reciben servicios y apoyo con programas diseñados a medida para potenciar su desarrollo personal y autonomía.

Discapacidad intelectual

Precisamente en esta idea ha incidido el escritor Héctor Santana, usuario del centro, que le ha presentado a la infanta su libro ‘Mi vida no es cuento‘, pidiéndole que «lo tenga en cuenta» cuando se le presente la ocasión de hablar para las personas con discapacidad intelectual. «Necesitamos un cambio social que se trasmita para que no se discrimine a las personas con síndrome de Down», le ha pedido.

En nombre del colectivo, Santana ha trasmitido a la hermana del rey la importancia de que la sociedad «entienda mejor» la realidad de las personas con discapacidad. También los estigmas que aún permanecen, y la lucha y la constancia de quienes conviven con ella. Santana ha agradecido la visita a la doña Elena, a quien ha firmado un ejemplar de su libro, destacando que «es un honor» conocerla porque la respeta mucho, ha confesado.

La infanta Elena (d) visitó los proyectos de integración social y laboral que la Fundación Mapfre Canarias impulsa en Gran Canaria en colaboración con la Asociación Down Las Palmas. En la imagen, la hermana del rey conversa con el gerente de la asociación, Ángel Sosa. EFE/Ángel Medina G.

Inserción laboral

La determinación de Héctor Santana para hacerse un hueco en el mundo editorial es una muestra de lo que persigue el programa de inserción laboral Juntos Somos Capaces. Desde su puesta en marcha ha llegado a 500 personas y ha formado a cerca de 400, ofreciéndoles «una oportunidad real de inserción laboral«.

Así lo ha subrayado el presidente de la Fundación Mapfre Canarias, Ignacio Baeza, que ha atribuido el éxito del programa a la implicación y colaboración de las más de cien entidades y empresas adheridas, que comparten la misma visión de una Canarias más inclusiva, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades”.

Con Juntos Somos Capaces se busca integrar a las personas con discapacidad intelectual en el mundo laboral «con resultados que son muy buenos» y «un éxito que emociona», ha explicado Baeza a Elena de Borbón, durante su recorrido por la sede de Down Las Palmas.

El programa ofrece a las empresas la oportunidad de convertirse en agentes de transformación social generando oportunidades laborales para personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental en situación de desempleo, a través de becas de formación y prácticas laborales para facilitar el acceso a un empleo estable y digno.

La misma idea ha compartido el gerente de la Asociación Síndrome de Down de las Palmas, Ángel Sosa, que ha valorado como «un lujo y un placer» que los hayan seleccionado dentro de esta celebración del 40 aniversario de la Fundación Mapfre Canarias y poder contar con «una visita tan especial”.

40 años de trayectoria

Esta conmemoración, ha celebrado, «refleja la buena labor que se está haciendo y sobre todo los logros del colectivo de las personas con síndrome de Down y de las familias en una trayectoria de 40 años en este espíritu de mejora continua y de lucha de derechos».

Para la entidad, ha remarcado, «resulta muy importante» que se conozca su trayectoria y lo que hace, «tanto en la atención familiar desde antes incluso de que nazca una persona con síndrome de Down, como en el acompañamiento posterior y a lo largo de toda la vida«.

La asociación sigue afrontando retos en el envejecimiento activo y el envejecimiento prematuro de las personas con síndrome de Down, por lo que cree especialmente relevante que se dé visibilidad a sus redes de apoyo y toda su labor social en Canarias. El objetivo a presente y futuro consiste no solo en la inserción laboral, sino en «mejorar la calidad de vida en el envejecimiento». Y también en los diferentes procesos como el acceso a «la vivienda digna y autónoma, con apoyo», para que tengan una «trayectoria vital plena y completa».

Sesión de musicoterapia

Elena de Borbón, directora de Proyectos Sociales de la Fundación Mapfre, también ha conocido de primera mano el potencial del programa de musicoterapia que impulsa desde hace una década la entidad en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil de Gran Canaria.

La infanta ha participado en una de las sesiones del programa de musicoterapia en el hospital público que lo estrenó en Canarias, una iniciativa por la que ya han pasado 25.000 personas, entre pacientes, familiares y profesionales sanitarios. Con boleros y algún villancico, la visita de la hermana mayor del rey ha creado un ambiente de alegría y emociones en las diferentes áreas del hospital, donde la música sirve de bálsamo y empuje a la recuperación clínica y emocional de pacientes y familias.

La visita fue guiada por responsables de la Fundación Mapfre Canarias y el complejo hospitalario, además por el equipo responsable del proyecto que han dado vida a esta iniciativa en Cuidados Paliativos e Intensivos, entre otras áreas hospitalarias.

Impacto de la música en pacientes hospitalizados

En las dos sesiones reales de musicoterapia desarrolladas por el equipo del programa en la planta de Cuidados Paliativos, han sonado guitarras, panderetas y maracas, entre otros instrumentos que han puesto a pacientes, familiares, personal y a la Infanta a cantar, en una muestra real del impacto de la música en pacientes hospitalizados y acompañantes.

Durante esta experiencia, Elena de Borbón ha conocido de cerca cómo es una intervención individualizada orientada a aliviar síntomas, regular el estado emocional del paciente y crear un entorno terapéutico de calma y acompañamiento.

En la planta de Medicina Intensiva, ha presenciado una sesión dirigida a pacientes críticos, área donde la musicoterapia se ha consolidado como recurso complementario para mejorar la estabilidad fisiológica, reducir la ansiedad y apoyar el bienestar emocional.

La visita concluyó en la sala de reuniones de la Unidad de Medicina Intensiva, donde el equipo presentó el uso de gafas de realidad virtual incorporadas recientemente a las sesiones, especialmente en pacientes con lesión medular.