El Ayuntamiento de La Laguna elabora un programa de rutas diseñadas para concienciar sobre la defensa de su legado desde la infancia, en el que participarán 1.200 escolares del municipio

La concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado el programa de rutas guiadas Tras los pasos de Torriani, una iniciativa dirigida a estudiantes de 3º y 4º de Primaria de los centros educativos públicos del municipio y que se enmarca en la programación del 25 aniversario de la declaración de La Laguna como Ciudad Patrimonio Mundial por la Unesco, una efeméride que celebra el valor universal excepcional de su trazado urbano y su legado histórico.

La Laguna celebra su 25 aniversario como Ciudad Patrimonio Mundial por la Unesco. Ayuntamiento de La Laguna.

La actividad consiste en una ruta interpretativa por el casco histórico de la ciudad, guiada por profesionales y dinamizada por una titiritera, que encarnará un personaje muy especial: el ingeniero italiano Leonardo Torriani, autor del plano más antiguo que se conserva de La Laguna. A través de su personaje, las y los escolares vivirán un viaje en el tiempo, que les permitirá conocer cómo se fundó la ciudad de La Laguna y su desarrollo a lo largo de los siglos.

Programa de rutas guiadas Tras los pasos de Torriani. Ayuntamiento de La Laguna.

Cada visita está diseñada para ser participativa y accesible, adaptada a la edad de los niños y niñas, y cuenta con un enfoque lúdico que convierte el aprendizaje en una aventura. Así, el alumnado vivirá una experiencia inmersiva, que combina historia, juegos, canciones y leyendas locales, con el objetivo de fomentar el sentido de pertenencia y despertar su interés por los valores históricos y culturales que han hecho de La Laguna la única Ciudad Patrimonio Mundial de Canarias.