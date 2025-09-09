La iniciativa municipal ha alcanzado un importe canjeado de más de 680.000 euros en los establecimientos adheridos, 114 establecimientos ya los han agotado

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Comercio, ha hecho balance de la primera semana de la campaña de Bonos Fomento al Comercio Local, que se puso en marcha el pasado 2 de septiembre con el objetivo de dinamizar el consumo y reforzar el tejido comercial del municipio.

En apenas siete días se han vendido 42.228 bonos, lo que supone el 84,46% del total disponible. Actualmente quedan a la venta 7.772 unidades. En cuanto al importe, los establecimientos han canjeado ya 682.731,32 euros, cifra que representa el 80,84% del total vendido hasta el momento.

La concejal de Comercio, Estefanía Díaz, destacó que estos datos reflejan “la buena acogida de la ciudadanía, que está respondiendo de manera activa a esta campaña, demostrando el compromiso con nuestro comercio local”. La edil recordó que “lo importante es seguir impulsando al sector, que las empresas tengan apoyo real y que la gente consuma en nuestros establecimientos de cercanía, porque detrás de cada compra hay empleo, esfuerzo y vida en nuestros barrios y pueblos”.

Herramienta eficaz

Por su parte, el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), Abbas Moujir, subrayó que “los Bonos Comercio han demostrado ser una herramienta eficaz, porque permiten inyectar liquidez directa al comercio, fidelizar a la clientela y concienciar a la ciudadanía de la importancia de mantener vivo el comercio de cercanía”.

Hasta la fecha, 305 de los 326 establecimientos adheridos ya han canjeado al menos un bono. Además, 114 de ellos han alcanzado el límite máximo de 3.500 euros (37,68%).

La campaña estará activa hasta el próximo 30 de septiembre o hasta agotar existencias, y cada persona puede adquirir hasta cinco bonos, con un valor de 20 euros cada uno, abonando solo 10 euros por unidad.