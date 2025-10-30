La Laguna brinda con la XXII edición de ‘Noviembre, Mes del Vino’

Todo preparado para celebrar una nueva cita con la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo, que une cultura, gastronomía y tradición vitivinícola durante todo el mes

La Casa de los Capitanes acogió este jueves la presentación de la XXII edición de ‘Noviembre, Mes del Vino’, una cita consolidada en el calendario lagunero. Este año, el programa combina espectáculos culturales, rutas guiadas, degustaciones gastronómicas y promociones con los mejores vinos de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo.

La concejala de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de La Laguna, Cristina Ledesma, expresó el respaldo del Ayuntamiento a un sector que “no atraviesa su mejor momento” por la bajada de producción y los efectos del cambio climático. Subrayó que iniciativas como esta ayudan a valorar los vinos locales, reconocidos por su excelente calidad y proyección internacional.

Un año complicado para los viticultores

El presidente del Consejo Regulador, José Manuel González, destacó la colaboración del municipio de San Cristóbal de La Laguna, que vuelve a abrir sus tabernas, vinotecas y restaurantes a esta celebración. Recordó que la cosecha de 2025 ha sido muy corta, con solo 402.000 kilos de uva, debido a la grave sequía, y pidió al público apostar por los vinos con contraetiqueta Tacoronte-Acentejo.

La gerente del Consejo, María Paz Gil, avanzó que la programación de esta edición fusiona vino, arte y territorio, con actividades de música, teatro, ajedrez, joyería, rutas históricas, maridajes gastronómicos y cómics. Entre las propuestas destacan las funciones de Néstor Verona y Meeting Point, el podcast en directo de “La Sociedad de las Raras Avis”, las sesiones de ópera en Multicines Tenerife y las rutas guiadas por el casco histórico.

‘Noche en Tinto’, el gran brindis lagunero

El jueves 27 de noviembre se celebrará el evento más esperado: la ‘Noche en Tinto’, en los alrededores de la plaza de La Concepción. Será una jornada de reencuentros, música y degustaciones, donde vecinos, visitantes y amantes del vino podrán disfrutar de los sabores de la última cosecha en un ambiente festivo.

La cita contará con 17 bodegas de la D.O. Tacoronte-Acentejo, entre ellas Presas Ocampo, Marba, Linaje del Pajo, Cráter, Tierra Fundida y Bodegas Insulares de Tenerife, además de locales como La Topa, La Trinchera, La Bodeguita, La Tropical, Restaurante Conny y Las Croquetas de La Oliva.