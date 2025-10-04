La Laguna celebra su XXVII Encuentro anual de mayores

El Parque Tecnológico de Las Mantecas acoge a cerca de mil personas en una jornada dedicada a la visibilidad de los mayores y el envejecimiento saludable

El Parque Tecnológico de Las Mantecas ha sido el escenario del XXVII Encuentro anual de mayores de La Laguna, que reunió a unas mil personas de todos los puntos del municipio. La cita, organizada por el Ayuntamiento de La Laguna y el Servicio de Dinamización Sociocultural y Envejecimiento Saludable de la empresa pública Muvisa, celebró este encuentro con el objetivo de promover el bienestar de los mayores.

El evento ofreció un amplio programa de actividades. Entre las propuestas destacaron los reconocimientos a las asociaciones locales, picnics individuales adaptados a las necesidades de cada persona y espacios destinados a compartir experiencias. La jornada también contó con espectáculos en vivo, como el de la cantante Josefina Alemán, quien interpretó canciones como ‘Historias de un amor’ y ‘México, amo tu nombre’. Además, el grupo Los Cantadores deleitó a los asistentes con un repertorio pensado especialmente para los mayores.

Fomento de la colaboración y el envejecimiento activo

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, la concejala de Bienestar Social, María Cruz, junto a otros concejales y la consejera del Cabido Blanca Pérez, dieron la bienvenida a los asistentes. En sus palabras, el evento es considerado “uno de los días más importantes del año” para visibilizar el papel crucial que desempeñan los mayores en la sociedad. Gutiérrez destacó que el encuentro no solo es una jornada festiva, sino también una oportunidad para atender las reivindicaciones de los colectivos y mejorar la calidad de vida de los mayores.

La iniciativa tiene como objetivo primordial favorecer la colaboración entre las asociaciones de los diferentes barrios y pueblos del municipio. Además, busca continuar el trabajo en favor del envejecimiento activo, combatiendo fenómenos como la soledad no deseada. Este tipo de encuentros permite a los mayores sentir que forman parte activa de su comunidad, promoviendo su participación en actividades que mejoren su bienestar físico y emocional.