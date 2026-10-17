La Laguna lleva a los centros escolares los conceptos básicos de salvamento y socorrismo en el mar

Las charlas que se imparten en el municipio de La Laguna son impartidas por personal cualificado y profesionales del servicio de socorrismo

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Playas y Piscinas y del servicio de socorrismo en el litoral lagunero, ha iniciado este viernes una serie de charlas formativas en los centros escolares del municipio. El objetivo es impartir conceptos básicos en materia de salvamento, socorrismo y primeros auxilios. La actividad se llevará a cabo en colegios de educación infantil y primaria. En concreto, durante el último trimestre de este año y en institutos de educación secundaria en los primeros meses de 2027.

Imagen archivo RTVC.

El concejal de Playas y Piscinas, Ángel Chinea, explica que este tipo de acciones formativas son “de enorme importancia para inculcar, desde edades tempranas, conocimientos básicos sobre cómo actuar en caso de una incidencia en el mar o adquirir nociones sobre asistencia en caso de ahogamiento. La prevención es fundamental y ante cualquier emergencia una actuación a tiempo puede llegar a salvar vidas”.

Las charlas, de carácter divulgativo y adaptadas a la población escolar, son impartidas por personal cualificado y profesionales del servicio de socorrismo, quienes abordarán, entre otros contenidos nociones básicas de primeros auxilios, significado de las distintas advertencias y recomendaciones habituales en estos entornos (banderas de colores, cartelería, etc.) y protocolos de actuación en caso de emergencia.

CEIP San Batolomé

La primera sesión ha tenido lugar este viernes en el CEIP San Bartolomé, en Tejina, donde han tomado parte cerca de 40 alumnos de quinto y sexto curso de Primaria. Tras la charla, el propio profesorado del centro ha solicitado una formación más avanzada en primeros auxilios y visitar las instalaciones de Bajamar y puesto de trabajo. A finales de este mes de octubre se celebrará una nueva actividad en el CEIP Punta del Hidalgo, a la que seguirán otras en distintos centros del municipio.

Ángel Chinea hace hincapié en que el litoral de La Laguna “cuenta con unas zonas de baño excepcionales, distinguidas con la bandera azul en reconocimiento a sus valores naturales y medioambientales.

Periodo de tres años

En este sentido, el concejal recuerda que en enero del pasado año entró en vigor el nuevo servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo y asistencia en estas zonas costeras del municipio, por un periodo de tres años.

Esta prestación, cuyo presupuesto asciende a cerca de dos millones de euros, supuso mejoras significativas en cuanto a material. Así como, personal disponible, incrementándose el número de socorristas de 9 a 15 profesionales. Además, incrementaron nuevos dispositivos de primera asistencia como drones.