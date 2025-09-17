La Laguna rechaza una etapa de La Vuelta España en el municipio si participa Israel

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, asegura que el municipio mostrará un rechazo “total y absoluto” y pide contundencia ante el genocidio del pueblo palestino.

El alcalde de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha manifestado este martes en De La Noche Al Día, de La Radio Canaria, su rechazo a que una etapa de La Vuelta Ciclista a España tenga lugar en el municipio en caso de que participe el equipo Israel Premier Tech.

El máximo mandatario lagunero ha sido contundente. «Nuestro rechazo será total y absoluto por parte del municipio de San Cristóbal de La Laguna. No se entiende que administraciones públicas estén blanqueando que la participación de equipos que están subvencionados por estos genocidas estén en nuestras competiciones españolas», ha manifestado.

Gutiérrez considera que existe «un rechazo total y absoluto en la sociedad española y en la isla de Tenerife a lo que está sucediendo en Gaza» y cuestiona que se intente «ganar un puñado de votos» con decisiones que, a su juicio, legitiman la presencia de equipos vinculados al Estado de Israel.

Estas declaraciones llegan después de que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, se manifestara en el mismo sentido, mientras que el Cabildo de Tenerife ha mostrado su apoyo a que La Vuelta pase por la Isla.

Luis Yeray Gutiérrez ha asegurado en La Radio Canaria que, si se confirma la intención de que una etapa se celebra en Tenerife con la participación del equipo israelí, La Laguna se «posicionará frontalmente en contra».