El Convento de Santa Catalina, en la Laguna, abrirá sus puertas desde las 7:00 horas para recibir a miles de fieles de la ‘Siervita’

La Laguna se reencuentra con la ‘Siervita’ en el 295º aniversario de su fallecimiento. Ayuntamiento de La Laguna

La ciudad de San Cristóbal de La Laguna vivirá este domingo, 15 de febrero, una de sus jornadas más señaladas con motivo del 295º aniversario del fallecimiento de Sor María de Jesús, conocida como la ‘Siervita’.

El Convento de Santa Catalina de Siena abrirá sus puertas para acoger a miles de personas que acudirán a venerar el cuerpo incorrupto de la religiosa, en un acto que cada año congrega a devotos llegados desde distintos puntos de la isla y del exterior.

Ofrenda floral

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, destacó el significado que esta cita tiene para el municipio, subrayando la afluencia de fieles desde primera hora de la mañana. La jornada comenzará a las 7:00 horas con una celebración eucarística presidida por el obispo de Tenerife y se prolongará hasta las 20:00 horas. Además, a las 17:00 horas está prevista la tradicional ofrenda floral de los ayuntamientos de La Laguna y El Sauzal.

En conclusión, Sor María de Jesús nació en El Sauzal en 1643 y desarrolló su vida religiosa en el convento lagunero, donde falleció en 1731 a los 88 años. El cuerpo volverá a exponerse al público el domingo 22 de febrero, en el mismo horario.