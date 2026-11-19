El Santiago Martín será escenario este domingo del partido de la novena jornada de la Liga Endesa entre La Laguna Tenerife y el Barça, a partir de las 17:00 horas

La Laguna Tenerife vs Barça. Liga Endesa

El La Laguna Tenerife recibe este domingo, 22 de noviembre, al FC Barcelona en el Pabellón Santiago Martín, en un encuentro correspondiente a la novena jornada de la Liga Endesa. El partido comenzará a las 17:00 horas (hora canaria) y enfrentará a dos equipos empatados a victorias y derrotas, que buscan consolidarse en la zona alta de la clasificación.

El conjunto aurinegro llega al encuentro después de protagonizar una espectacular remontada en la EuroCup frente al Türk Telekom (88-91). Un triple de Kyle Guy sobre la bocina, tras remontar una desventaja de 17 puntos, permitió a los tinerfeños sumar una nueva victoria europea. El equipo dirigido por Jaka Lakovic afronta ahora un exigente compromiso liguero, marcado también por la reciente salida de Marcelinho Huertas rumbo al Dubai Basketball.

Así llegan los dos equipos al partido

El La Laguna Tenerife ocupa la tercera posición, con seis victorias y dos derrotas, y atraviesa un buen momento de forma. Los de Jaka Lakovic han ganado sus dos últimos compromisos ligueros: primero superaron al Asisa Joventut por 80-74 y, posteriormente, se impusieron a domicilio al MoraBanc Andorra por 84-90. Este último encuentro supuso la despedida de Marcelinho Huertas, que contribuyó al triunfo con 21 puntos y cuatro asistencias. Los aurinegros destacan, además, por su solidez defensiva, con una media de 79,6 puntos encajados por partido.

Por su parte, el Barça llega como cuarto clasificado, también con seis victorias y dos derrotas. El conjunto azulgrana acumula cuatro triunfos consecutivos en la Liga Endesa. En sus dos últimos compromisos derrotó al Río Breogán (99-91) y al Monbus Obradoiro (108-83). Sin embargo, los catalanes llegan después de sufrir una derrota en la Euroliga ante el París Basketball (86-89), por lo que intentarán recuperar las buenas sensaciones en su visita a Tenerife.

El La Laguna Tenerife buscará aprovechar el factor cancha para mantener su posición entre los primeros clasificados. Enfrente tendrá a un Barça con un importante potencial ofensivo, que promedia 98,6 puntos por partido en la competición doméstica. El duelo enfrentará a dos equipos con el mismo balance liguero, pero con estilos diferentes, en un encuentro que puede resultar determinante para sus aspiraciones en la zona alta de la tabla.