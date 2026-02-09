La Laguna Tenerife vs CB Breogán | J20 Liga Endesa 25-26

La Laguna Tenerife vs CB Breogán. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 14 de febrero. Partido correspondiente a la J20 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

La Laguna Tenerife y CB Breogán se enfrentan este sábado 14 de febrero a partir de las 19:00 (hora canaria) en el Pabellón Santiago Martín. Partido correspondiente a la jornada 20 de la Liga Endesa.

La Laguna Tenerife vs CB Breogán | J20 Liga Endesa

El equipo tinerfeño se encuentra en la 7ª posición de la clasificación mientras que el conjunto gallego es 11º en la liga nacional. El CB Canarias perdió en la jornada 18 en su visita al Burgos San Pablo. Por su parte, el equipo lucense llega al encuentro tras perder ante el UCAM Murcia en la Liga.

Posiciones en la clasificación de La Laguna Tenerife y CB Breogán

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encuentra en séptima posición. En cambio, el CB Breogán ocupa la undécima posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre La Laguna Tenerife y CB Breogán

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, La Laguna Tenerife ha ganado cuatro de ellos.

