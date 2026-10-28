La Laguna Tenerife vs Reyer Venezia, miércoles 28 de octubre a las 20:00 (hora canaria), jornada 5 del Grupo B de la Eurocup

El La Laguna Tenerife recibe al Reyer Venezia este miércoles 28 de octubre, a las 20:00 (hora canaria; 21:00 en la Península), en el Pabellón Santiago Martín. Es la jornada 5 del Grupo B de la Eurocup, con el equipo canario como líder.

La Laguna Tenerife vs Reyer Venezia J5 Eurocup

El conjunto lagunero defiende el primer puesto del grupo ante un rival que llega segundo, con el mismo balance que otros equipos de la zona media de la tabla.

Cómo llegan el La Laguna Tenerife y el Reyer Venezia a la jornada 5

El Tenerife lidera el Grupo B con 3 victorias y 1 derrota. Su única derrota europea fue en la jornada 2, por 89-77 en la pista del London Lions. Llega con cinco triunfos seguidos entre Eurocup y Liga Endesa: ganó 104-94 en Frankfurt el 21 de octubre y 106-76 al Monbus Obradoiro el domingo 25.

Momento histórico para el CB Canarias porque es la primera vez desde noviembre de 1987 que el equipo encadena dos partidos de más de 100 puntos en la máxima categoría.

El equipo aurinegro tiene la baja de larga duración de Rokas Giedraitis y la duda de Xabi López-Arostegui, por molestias lumbares.

El Reyer Venezia es segundo del grupo, con 2 victorias y 2 derrotas. En la liga italiana es sexto, con 3 victorias y 2 derrotas, y su último partido fue una derrota en la prórroga ante el Treviso, por 89-97, en el derbi del Véneto. Lo dirige Neven Spahija y su jugador más destacado en la Eurocup es Glynn Watson, con 15,2 puntos de media y un 52 % en triples. Jabari Rice está lesionado desde la pretemporada y Kyle Wiltjer es duda por un esguince de tobillo.

El choque enfrenta así al líder del grupo, en racha y en casa, con un rival que busca no descolgarse.

Un precedente europeo reciente entre ambos

Tenerife y Venezia ya se midieron en la Basketball Champions League. El 28 de abril de 2017, el Tenerife ganó 67-58 en la semifinal de la Final Four. En la temporada 2018-19 hubo un partido para cada uno: el Tenerife ganó 65-72 en Venecia el 31 de octubre de 2018 y el Venezia se impuso 78-80 en Tenerife el 15 de enero de 2019.

Te puede interesar: