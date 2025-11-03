Consulta el horario de La Laguna Tenerife vs San Pablo Burgos y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 8 de noviembre. Partido correspondiente a la J6 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

La Laguna Tenerife vs San Pablo Burgos se enfrentan el 8 de noviembre a partir de las 19:00 (hora canaria) en el Pabellón Santiago Martín. Partido correspondiente a la jornada 6 de la Liga Endesa.

CB Breogán vs Dreamland Gran Canaria | J6 Liga Endesa

El equipo tinerfeño se encuentra en la 2ª posición de la clasificación mientras que el conjunto burgalés es 15º en la liga nacional. El CB Canarias perdió en la jornada 5 contra el Baskonia. Mientras que el equipo castellanoleonés llega al encuentro tras perder ante el actual líder, el Valencia Basket.

Posiciones en la clasificación de La Laguna Tenerife y San Pablo Burgos

Últimos enfrentamientos H2H entre La Laguna Tenerife y San Pablo Burgos

En los dos últimos enfrentamientos entre ambos equipos ha ganado siempre La Laguna Tenerife.

Te puede interesar:

Resultados de Liga Endesa

Toda la competición de Liga Endesa

Calendario de Liga Endesa