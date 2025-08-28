La última semana de agosto está dejando algunos registros de lluvia significativos, como los de esta madrugada, en especial en el este de la isla de La Palma

Fuerteventura. Imagen FuerteMeteo

La pasada madrugada la lluvia ha vuelto a dejar registros significativos en algunos puntos del norte de las islas más montañosas, que en algunos casos ha superado los 30 litros por metro cuadrado, sobre todo por el norte de Tenerife o por el este de la isla de La Palma. La probabilidad de precipitaciones irá menos conforme avance la jornada, aunque sí que puede persistir en las medidas del este de la Isla Bonita.

Hasta las primeras horas de la mañana, se han recogido 35 litros en Mazo, 28 litros en Puntallana y 27 litros en San Andrés, todo ello en La Palma. En la isla de Tenerife, los registros más significativos se han dado en la parte alta del municipio de Los Silos, 14 litros; 13 litros en Llano Los Loros, La Laguna, y 10 litros en La Guancha. Ya en la isla de La Gomera, el registro más destacado estuvo en El Cedro, Hermigua, con ocho litros por metro cuadrado. En la isla de El Hierro, se han recogido 5,4 en San Andrés, en Valverde. Mientras que en Gran Canaria, en Teror ha caído 5,6 litros por metro cuadrado.

Unas lluvias que para el viernes serán más débiles, dispersas y ocasionales, pero que podrían reaparecer a principios de la próxima semana con algunos registros llamativos.

Temperaturas sin cambios

Po lo general, para la jornada de este jueves en el resto de zonas de las islas el ambiente será más soleado, especialmente en zonas costeras del sur, con temperaturas que no van a cambiar y máximas en costas muy agradables entre 23 °C y, puntualmente, algo más de 27 °C.

El viento alisio sopla con algún intervalo de fuerte y en el mar para disfrutar de la playa lo más recomendable en hacerlo en las costas del sur, por el norte quedarán series de olas superando los 2 metros de altura.

Lluvias fuertes por el Mediterráneo

Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana activarán este jueves el aviso naranja (riesgo importante) por tormentas que podrán dejar granizo y rachas de viento muy fuertes, y además por lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, estarán con dicho aviso por precipitaciones el prelitoral y litoral de Barcelona, además de la zona de Girona del prelitoral y litoral sur, y asimismo Mallorca, Menorca (Baleares) y el interior sur de Castellón.

Habrá además allí tormentas fuertes, nivel naranja, que en Cataluña y el interior sur de Castellón podrán dejar granizo y rachas de viento muy fuertes, según datos de la Aemet publicados en su web.