La LP-202 permanece cerrada en La Palma para realizar trabajos en el talud tras un desprendimiento

La jornada del jueves dejó bastantes incidencias en la isla de La Palma como consecuencia de la lluvia caída durante la madrugada, entre ellas un desprendimiento en la LP-202 donde se actúa en el talud

Sala operativa del 112 Canarias

El Cabildo de La Palma ha procedido al cierre al tráfico de la LP-202 en el tramo comprendido entre Correos y la curva situada a la salida del callejón Sebastián Arozena, en Santa Cruz de La Palma.

El cierre se debe a la necesidad de realizar trabajos de saneamiento del talud tras el desprendimiento registrado durante la madrugada de este jueves.

La jornada del jueves dejó bastantes incidencias en la isla de La Palma como consecuencia de la lluvia caída durante la madrugada.

Al desprendimiento de la LP-202 se unió el cierre al tráfico debido a las condiciones meteorológicas adversas de las carreteras LP-302 (La Cumbrecita) y LP-214 (Los Brecitos).



También se produjo otro desprendimiento a la entrada del túnel de Tenagua, en Puntallana, que llegó a ocupar parte de la calzada y obligó a interrumpir temporalmente el tráfico.