Los dos accidentes registrados en la TF-1 en la mañana de este jueves están separados por pocos kilómetros de distancia y están afectando a la circulación en la zona

Retenciones en la autopista TF-1 como consecuencia de los dos accidentes. Imagen cámara del Servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife

Dos accidentes de tráfico registrados en la mañana de este jueves en la autopista TF-1, a la altura de Las Chafiras, en el municipio de San Miguel de Abona, están provocando importantes retenciones en la circulación.

El primero de los siniestros se ha producido en el kilómetro 62 de la autopista del sur de Tenerife. Hasta el lugar se han desplazado cuatro ambulancias, efectivos de Carreteras y agentes de la Guardia Civil. Por el momento no se dispone de una valoración oficial sobre posibles personas heridas.

El segundo accidente ha tenido lugar a pocos kilómetros, en el enlace de la TF-65 con la TF-1, también en la zona de Las Chafiras. En este punto intervienen una ambulancia y efectivos de la Guardia Civil.

La proximidad de ambos incidentes está complicando el tráfico en esta vía, con importantes retenciones por lo que se recomienda a los conductores que tengan previsto circular por la autopista del sur de Tenerife que extremen las precauciones, reduzcan la velocidad y circulen con paciencia mientras se atienden los dos accidentes.