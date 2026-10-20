Una mujer herida tras caer con su vehículo a un barranco en El Hierro

La afectada sufrió diversas contusiones de carácter moderado tras salirse de la vía en la calle Barlovento, en el municipio de Valverde

Imagen de la sala del 112 con asistencia a El Hierro

Una mujer ha resultado herida de carácter moderado después de que el vehículo en el que circulaba se saliera de la vía y se precipitara hacia un barranco en el municipio de Valverde, en El Hierro.

El accidente se produjo en la calle Barlovento, sobre las 23:38 horas de este lunes, 19 de octubre. Así lo ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Tras recibir la alerta, el servicio de emergencias activó los recursos necesarios para intervenir en el lugar del siniestro. Entre ellos, una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC). A su llegada, el personal sanitario atendió a la afectada, que presentaba diversas contusiones de pronóstico moderado en el momento de la asistencia.

En el operativo también participaron efectivos del Grupo de Intervención de Emergencias de El Hierro, que colaboraron con el resto de los recursos movilizados, así como agentes de la Guardia Civil, que se encargaron de instruir el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del accidente.