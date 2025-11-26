Abordará cuestiones de Derecho Marítimo Internacional para aclarar quién ostenta la soberanía de las aguas canarias y descubre la historia del British Club de Gran Canaria

El mundo del libro celebra al poeta Pedro Flores y la nostalgia nos llevará hasta la canción «Estudiantina Canaria» del film de Rocío Dúrcal ‘Acompáñame’

El programa ‘La Maleta‘ de la Radio Canaria de este miércoles 26 de noviembre a las 23:00 horas intentará aclarar quién ostenta la soberanía de las aguas que rodean a Canarias, a tenor del Derecho Marítimo Internacional. La respuesta la dará Fernando Ríos Rull, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna.

Betty Burgues, compartirá con los oyentes la historia del British Club de Gran Canaria el cual preside. Esta entidad lleva en activo desde el año 1908 y sigue ofreciendo a sus socios y público en general actividades de ocio en las que se une la cultura canaria y la británica.

El tiempo dedicado al mundo del libro será protagonizado por Pedro Flores. El poeta acaba de ganar el Premio de Poesía Vicente Núñez de la ciudad de Córdoba con un poemario con un titulo muy sugerente, “El día en que Pipi Langstrump dejó de quererte”.

Escudo del British Club en Gran Canaria. Betty Burgues, presidenta del Club Británico de la capital grancanaria.

Fernando Ríos Rull, profesor de Derecho de la ULL. Pedro Flores, poeta. Cartel de ‘Acompáñame’.

Tras la reflexión que desde su zaguán particular comparte cada semana Daniel Martín, el programa se adentrará en el mundo del misterio, las leyendas y las curiosidades históricas con Juan Alberto Crespo. En esta ocasión, se analizará la hipotética existencia de gigantes en canarias a tener de las referencias que aparecen a ellos en las crónicas de la conquista y en la toponimia insular.

En el año 1966 se estrenó la película “Acompáñame”, protagonizada por Rocío Dúrcal y Enrique Guzmán. Su acción se desarrollaba en Tenerife y para su banda sonora se compuso la canción “Estudiantina Canaria”. Tema que Rocío Dúrcal interpretó en la película acompañada de la Tuna de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna. Con ella se pondrá fin a al programa de esta semana.