‘La Maleta’ sigue girando cada semana hacia la identidad canaria

De diosas aborígenes a artistas invasoras y misterios en el litoral, el programa desentraña los pilares de la identidad insular, combinando historia, arte y conciencia ecológica

El programa ‘La Maleta‘ de la Radio Canaria que se emite este miércoles 22 de octubre a las 23:00 horas cuenta con un contenido variado bajo un denominador común, la cultura e identidad canaria. Una semana más, Juan Carlos Saavedra vuelve a explorar, celebrar y profundizar en los temas que definen la cultura y el patrimonio de Canarias.

El sincretismo en Canarias

Dentro del tiempo dedicado al mundo del libro el historiador e investigador palmero Miguel Martín presentará su nueva obra, “Chaxiraxi, sincretismo religioso en Canarias”. En él hace un repaso de los lugares de culto indígenas que fueron usurpados por el cristianismo. Espacios ayer venerados por nuestros ancestros, hoy vinculados a la fe católica.

Graziani y los «paisajes lunares» que fascinaron a la NASA

En el año 2026 se cumplirán los 100 años del nacimiento de la artista canaria Yolanda Graziani. La Comisaria de Arte Laura Teresa García Morales nos va a ayudar a conocer la propuesta artística que realizó esa artista, fallecida en el año 2024. Una de sus series de cuadros llevó por título “Paisajes Lunares” tal era su calidad artística que incluso llamó la atención de un representante de la Nasa que visitó Gran Canaria.

Un hecho insólito y un juego de mesa en apoyo al ecosistema canario

Juan Alberto Crespo contará un extraño suceso que ocurrió en la costa próxima al Sauzal el 27 de marzo del año 1761 y que causó un gran impacto entre todos los que lo vieron.

El juego de mesa Bereber, del ilustrador Kilian González, busca concienciar de forma amena sobre la necesidad de proteger el ecosistema canario frente a las especies invasoras. Ayla, colaboradora del programa, compartirá con los oyentes sus impresiones tras haber jugado una partida.

Localidad de El Sauzal, Tenerife. El juego de mesa Bereber.

Reflexiones y el carnaval de antes

Daniel Martín Castellano volverá a compartir una de sus reflexiones, invitándonos a sacar nuestras propias conclusiones sobre sus palabras y opiniones.

Para terminar el programa recordará el carnaval de antaño, cuando los disfraces no se compraban y la gente salía a la calle con lo primero que encontraban en sus casas. La hará compartiendo la canción “Mascaras del Carnaval” de Caco Senante.