Grabado durante la Feria del Libro de La Laguna, el espacio reúne a toda la cadena del sector: desde libreros y editores, hasta distribuidores y autores

Se analizarán los retos de las pequeñas librerías, las desventajas editoriales insulares y la percepción social de los creadores literarios

El programa ‘La Maleta‘ de la Radio Canaria emitirá este miércoles 15 de octubre a las 23:00 horas, un programa especial dedicado al mundo del libro en las islas. El espacio fue grabado durante la celebración de la Feria del Libro de La Laguna, aprovechando la presencia en la Plaza del Cristo de todos los integrantes de la cadena del libro.

Amalia de León Ramos, de la librería “Mas que papel” de Tacoronte, compartirá con los oyentes los retos a los que se enfrentan las pequeñas librerías y expondrá las razones que a su criterio hacen recomendable que los lectores y lectoras compren en los establecimientos tradicionales.

El estado actual del mundo editorial canario será comentado por Ismael Lozano, de editorial Siete Islas, y Tito Expósito, de editorial Baile del Sol. Ambos analizarán el panorama y las desventajas que poseen nuestros editores frente a los del resto del estado. Las empresas distribuidoras de libros estarán representadas por Leo Expósito, de Distribuciones Tamonante, el cual dará su visión del estado del mercado del libro en las islas.

Amalia de León habla para la Radio Canaria. Conversación con Lola Suárez y Jorge Laguna. Tito Expósito e Ismael Lozano durante su intervención. Juan Carlos Saavedra junto a Leo Expósito.

Los autores y autoras tendrán voz por medio de Lola Suárez y Jorge Laguna. Los dos hablarán sobre cómo percibe la sociedad a los creadores literarios y de las razones que los llevaron a decidir convertirse en escritores. De igual forma opinarán sobre su relación con las Ferias del Libro los escritores Belén Hormiga, Miguel Aguerralde, Laura Delgado, Yauci Fernández, Ana Santana e Iván Monzón.

El escritor Daniel Martín, colaborador habitual de “La Maleta”, por medio de un cuento destacará la importancia de los libros y la lectura. Por último, varios de los asistentes a la Feria del Libro de La Laguna comentarán los libros que adquirieron y cómo valoran la experiencia vivida durante su visita a la misma.

Homenaje musical a la lectura

El programa terminará con un homenaje musical a la literatura de la mano de Emma Rodríguez y Domingo Quintana, autores del libro “Un libro es…”, obra que incluye varias canciones dedicadas a fomentar la lectura entre los más jóvenes.