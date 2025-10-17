La Mancomunidad de Municipios de las Medianías de Gran Canaria está integrada por los municipios de San Bartolomé de Tirajana, Santa Brígida, Vega de San Mateo, Tejeda y Valsequillo de Gran Canaria

La Mancomunidad de Municipios de Medianías de Gran Canaria ha obtenido una puntuación global de 8,88 en la evaluación del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) correspondiente al periodo 2023/2024, situándose como la tercera entidad más destacada entre las once mancomunidades evaluadas en el Archipiélago.

Este resultado no solo acredita el cumplimiento estricto de las obligaciones legales en materia de publicidad activa, sino que refleja el compromiso sostenido de la Mancomunidad con la transparencia, la rendición de cuentas y una comunicación abierta con la ciudadanía. Un esfuerzo que cobra aún más valor si se tiene en cuenta que la entidad está actualmente inmersa en múltiples líneas de trabajo y proyectos estratégicos que requieren una gestión técnica, institucional y operativa constante.

El ITCanarias, elaborado anualmente por el Comisionado de Transparencia de Canarias, analiza la calidad y disponibilidad de la información que las instituciones públicas ofrecen en sus portales. La metodología se apoya en cuatro indicadores clave: el Indicador de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO), el Indicador de Cumplimiento del Soporte Web (ICS), el Indicador de Cumplimiento en Publicidad Activa (ICPA) y el Indicador de Transparencia Voluntaria (ITV). A través de una herramienta telemática, se evalúa la estructura, el contenido y el acceso a la información de forma objetiva y comparable entre entidades.

El presidente de la Mancomunidad y alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, ha valorado este logro como “un reconocimiento a la cultura de transparencia que hemos consolidado en los últimos años. En medio del trabajo cotidiano que supone coordinar proyectos, ejecutar recursos, dar respuesta a los municipios y seguir impulsando el desarrollo de las Medianías, hemos mantenido el compromiso firme de informar, explicar y publicar cada paso que damos, porque creemos que la ciudadanía tiene derecho a saber en qué se invierte el esfuerzo institucional”.

La Mancomunidad de Municipios de las Medianías de Gran Canaria está integrada por los municipios de San Bartolomé de Tirajana, Santa Brígida, Vega de San Mateo, Tejeda y Valsequillo de Gran Canaria. En la actualidad, la entidad trabaja de forma conjunta en numerosas iniciativas orientadas a fortalecer la sostenibilidad territorial, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y hacer frente a los retos sociales, económicos y medioambientales propios del ámbito intermedio de la isla.

A estas acciones se suman, además, los esfuerzos para captar y gestionar fondos europeos, desarrollar planes formativos y avanzar en proyectos piloto vinculados a la eficiencia energética, la gestión de los recursos naturales o el bienestar animal.

Todo este entramado de gestión, que requiere la coordinación intermunicipal constante y la optimización de los recursos disponibles, no ha supuesto una renuncia a los principios de transparencia. Al contrario, la Mancomunidad ha reforzado su compromiso con la rendición de cuentas, manteniendo un portal de transparencia accesible, actualizado y conforme a los estándares más exigentes en materia de información pública.

“La transparencia no es solo cumplir con la ley: es una forma de trabajar, de comunicar y hacer partícipe a la ciudadanía del rumbo que tomamos como comarca”, añadió Marco Aurelio Pérez. “La nota que recibimos es un reflejo del trabajo de todo el equipo técnico y de la voluntad política de los municipios que integramos la Mancomunidad”.

Este reconocimiento consolida a la Mancomunidad de Municipios de las Medianías de Gran Canaria como un referente en la gestión comarcal transparente, abierta y eficaz, y reafirma su compromiso con una administración pública al servicio del territorio y sus habitantes.