El mal tiempo en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria altera la operativa aérea y fuerza a los pilotos a buscar pistas alternativas en Tenerife

La meteorología adversa ha condicionado el tráfico aéreo en el archipiélago este jueves, provocando el desvío de varios vuelos que tenían como destino los aeropuertos de las tres islas orientales. Aena ha informado de que las malas condiciones climáticas impidieron el aterrizaje normal de las aeronaves, lo que obligó a los centros de control a reorganizar las rutas en tiempo real. Esta situación ha afectado especialmente a las conexiones interinsulares y a varios trayectos internacionales.

Imagen de archivo | Rubén Grimón / Binter Canarias

En el caso específico de Fuerteventura, el viento o la baja visibilidad frustraron las maniobras de dos aviones procedentes de Tenerife Norte y Gran Canaria. Tras intentar tomar tierra sin éxito, los comandantes decidieron regresar a sus aeropuertos de origen para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Tenerife Sur como puerto de refugio

El aeropuerto de Tenerife Sur ha asumido el papel de aeródromo alternativo principal al recibir a tres aviones con destino a Fuerteventura que habían despegado desde Sevilla, Madrid y Varsovia. La infraestructura tinerfeña ha operado a pleno rendimiento para absorber este tráfico imprevisto, permitiendo que los viajeros aterrizaran de forma segura a la espera de una mejora en el tiempo. Asimismo, un vuelo procedente de Gotemburgo que se dirigía a Gran Canaria también tuvo que cambiar su rumbo hacia el sur de Tenerife.

La inestabilidad atmosférica también ha alcanzado la operativa del aeropuerto de Lanzarote. Las autoridades aeroportuarias han confirmado que dos conexiones internacionales con destino a la isla de los volcanes tampoco pudieron completar su trayecto original. Los vuelos, que partieron desde Londres y Dublín, terminaron finalmente en las pistas de Tenerife Sur tras recibir la orden de desvío por parte de los controladores.