Continúan las labores de rastreo por tierra, aire y mar desde primera hora de este viernes después de que el oleaje impidiera ayer la navegación en la zona

En Tenerife, continúa la búsqueda de la mujer que cayó al mar en Mesa del Mar, en el municipio de Tacoronte, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112) del Gobierno de Canarias. Según la Policía Local Canaria, la mujer paseaba su perro cuando «este se saltó un vallado de protección dispuesto por los fenómenos costeros y un golpe de mar se llevó primero al animal y después a la mujer, que trataba de rescatarlo«.

Informa RTVC.

Así, desde primera hora de este viernes, continúan las labores de rastreo por tierra, aire y mar, después de que el oleaje impidiera ayer jueves, 29 de enero, la navegación en la zona.

El dispositivo de búsqueda se activó en la noche del miércoles en Mesas del Mar después de recibir la alerta, sobre las 22:15 horas, de vecinos de la zona que informaron que una mujer que se encontraba paseando al perro por la zona del muelle, cerca de la grúa, muy próxima a la costa, cayó al mar, momento en el que se activaron los recursos de emergencia.

La mujer desaparecida en la costa de Tacoronte cayó al mar al tratar de rescatar a su perro. La situación del mar sigue siendo complicada en el norte y oeste de las islas. Imagen de la Policía Local Canaria.

El perro pudo salir del agua

Según parece, una pareja paseaba un perro, en un momento dado, «este se saltó un vallado de protección dispuesto por los fenómenos costeros», señala la Policía Canaria. «Fue entonces cuando un golpe de mar se llevó, en primer lugar, al animal y después a la mujer, que trataba de rescatarlo«, añade.

Fuentes cercanas informan a la Policía Local de Canarias Blog, señala que el animal pudo salir del agua, pero la «mujer continúa en paradero desconocido». La persona desaparecida es una mujer, vecina de Mesa del Mar, que llevaba apenas dos meses residiendo en dicha localidad.

Desde ese momento, en labores de rastreo participan efectivos de Salvamento Marítimo, Bomberos de Tenerife, Guardia Civil, Policía Local de Tacoronte y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Los equipos de rastreo continúan peinando la zona costera y el entorno marítimo, sin que por el momento haya trascendido el resultado de la búsqueda.