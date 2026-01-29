Buscan a una mujer que cayó al mar en Mesa del Mar (Tenerife)

El dispositivo de búsqueda está activo desde la noche de este miércoles en la costa de Mesa del Mar (Tenerife)

El 112 Canarias ha informado que se mantiene activa la búsqueda de una mujer que cayó al mar en la zona del muelle de Mesa del Mar, en el municipio tinerfeño de Tacoronte.

Las labores de búsqueda se están realizando por tierra, mar y aire.

En la búsqueda participan medios de Salvamento Marítimo, Bomberos de TEnerife, Guardia Civil, Policía Local y personal del SUC.

Mesa del Mar, Tacoronte, donde en las últimas horas el oleaje ha sido muy intenso

Alerta en Canarias

Canarias está en alerta por fenómenos costeros. La alerta está activa en El Hierro, La Palma y La Gomera, así como el litoral norte y oeste de las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

