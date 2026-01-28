Prudencia en las costas canarias: Jornada de mala mar con olas de hasta cinco metros

Canarias activa la alerta por el mal estado del mar en El Hierro, La Palma y La Gomera, así como el litoral norte y oeste de las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura

El Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por fenómenos costeros en las islas de El Hierro, La Palma y La Gomera, así como el litoral norte y oeste de las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura que serán las zonas más afectadas por el empeoramiento del estado del mar. En las costas del este y sureste de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote se mantiene la situación de prealerta por fenómenos costeros. Ante esto, solicita a la población que extreme la precaución ante en el litoral por la alerta.

El mal estado del mar ya se ha dejado notar en algunos puntos de las islas como en la avenida marítima de Garachico al norte de Tenerife, donde saltos de agua han obligado a cerrar algunos tramos, según señaló esta mañana Vicky Palma, responsable de Meteorología de RTVC.

Esta jornada de mala mar viene acompaña de «temperaturas más llevaderas que días anteriores, que podrían llegar a máximas de 24 grados centígrados«, apuntó Palma, que agregó que si bien durante esta madrugada se produjeron algunas precipitaciones leves en algunos puntos del archipiélago, sobre todo, en el oeste La Palma, La Gomera y Lanzarote, estas irán desapareciendo y dando paso durante la mañana al sol.

El resto de las isla tendrán nubes en cantidad variable, que has dejado algunas precipitaciones de madrugada y «no se prevé más lluvia», concretó Palma. El viento será del oeste flojo, pero son «probables rachas localmente fuertes hasta mediodía» en Lanzarote y Fuerteventura por efectos del relieve y la formación de ondas de montaña, concluyó la meteoróloga.

Respetar las banderas e indicaciones de los socorristas

En este sentido, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias recomienda aplazar las actividades náuticas o deportivas previstas para estos días así como evitar la pesca en zonas de riesgo y nunca bañarse en playas apartadas, que no se conozcan suficientemente o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento.

Asimismo, hace hincapié en que no se debe permanecer cerca del mar, ni acercarse aunque se calme de repente y mucho menos arriesgarse a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas si se aprecia cierto oleaje fuera de lo normal.

Por último, es muy importante respetar las banderas y las indicaciones de los socorristas y de los servicios de seguridad si hay zonas prohibidas al baño y si nos encontramos en tierra y vemos que alguien ha caído al agua hay que avisar inmediatamente al 1-1-2.

La advertencia se emite tras el fallecimiento de una persona en Lanzarote y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), y teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes, que prevén mar combinada del noroeste con olas de entre cuatro y cinco metros de altura, principalmente por mar de fondo, con mayor incidencia en las zonas expuestas al norte y al oeste.

Horarios de pleamar, a tener en cuenta

El periodo del oleaje largo será de entre 16 y 18 segundos, con un coeficiente de mareas medio para el miércoles, de 52, y para el jueves, de 61, lo que implica que las mareas serán más suaves durante la jornada del miércoles y algo más acusadas el jueves.

El Gobierno ha señalado la conveniencia de tener en cuenta los horarios de pleamar, que el miércoles 28 se producirán entre las 08:55 y las 09:15 horas por la mañana y entre las 21:40 y las 22:00 horas por la noche, y el jueves 29 entre las 10:20 y las 10:40 horas por la mañana y entre las 22:45 y las 23:10 horas por la noche, según las distintas localidades.

Consejos por fenómenos costeros