La Oliva licita la primera fase del paseo marítimo de El Cotillo

El proyecto, financiado con fondos europeos, unirá la Torre de El Tostón con los hornos de cal y mejorará la accesibilidad del entorno

Vídeo RTVC.

El Ayuntamiento de La Oliva, a través de la Concejalía de Contratación, ha iniciado la licitación de la primera fase del paseo marítimo de El Cotillo, un proyecto valorado en casi 482.000 euros procedentes de la Oficina de Fondos Europeos y financiado mediante el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Naturalmente La Oliva”, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con fondos de la Unión Europea – Next Generation EU. Las empresas interesadas tienen plazo hasta el 20 de agosto para presentar sus ofertas.

El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, y el responsable de la Concejalía de Contratación, Juan José Rodríguez / AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA

Esta primera fase contempla la construcción del paseo desde la Torre de El Tostón hasta el final de los hornos de cal, un enclave de gran valor paisajístico, patrimonial y etnográfico, declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Sitio Etnológico.

Además, uno de los principales objetivos es integrar el paisaje urbano con el medio natural, renovando y recolocando el alumbrado, mejorando la accesibilidad y resaltando el valor histórico de los hornos de cal para su divulgación.

El alcalde destaca la relevancia del proyecto para el municipio

El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, afirmó que este proyecto supone “un paso más en los compromisos en materia de infraestructuras, avanzando en el paseo de Corralejo y ahora en el de El Cotillo, mientras se gestionan las autorizaciones para las fases posteriores”.

Por su parte, Juan José Rodríguez destacó que se trata de una demanda histórica de la localidad: “Gracias a la Oficina de Fondos Europeos hacemos realidad una petición muy solicitada, que pone en valor el entorno natural y el patrimonio histórico de nuestro municipio y de Fuerteventura”.

Además, esta actuación forma parte de los compromisos del gobierno local para mejorar el espacio público, garantizar la accesibilidad y preservar uno de los enclaves naturales y patrimoniales más relevantes de la isla.