Guías ambientales y la UMA de la Policía Local de la Oliva localizan y retiran rodolitos casi desaparecidas, prohibidas por la Ley de Patrimonio Natural protegiendo así, el litoral

La Oliva recupera rodolitos usados como decoración en chalets y pide colaboración ciudadana para proteger el litoral. Ayuntamiento de La Oliva

El Ayuntamiento de La Oliva, a través de la Concejalía de Medio Ambiente y en coordinación con la Unidad de Medio Ambiente (UMA) de la Policía Local, ha detectado el uso de rodolitos como elemento decorativo en jardines de varios chalets del municipio.

Estos organismos marinos, cada vez más escasos en las costas locales, estaban siendo retirados de su entorno natural para emplearse como ornamento, una práctica prohibida por la Ley de Patrimonio Natural.

Tras la localización de estos elementos, los guías ambientales y los agentes de la UMA han procedido a su recogida y al inicio del protocolo para su devolución al litoral, con el objetivo de revertir el impacto ambiental generado.

Proteger el ecosistema natural

El alcalde, Isaí Blanco, subrayó la importancia de actuar para proteger el paisaje municipal: “Debemos seguir trabajando para conservar nuestro ecosistema natural. La presencia de rodolitos en viviendas demuestra que aún queda camino por recorrer”.

El concejal de Medio Ambiente, David Fajardo, pidió la colaboración ciudadana para reforzar estas acciones. “Estamos actuando desde la detección hasta la devolución de los rodolitos a la costa, pero este es un trabajo de todos”, afirmó.

Invitó a quienes tengan estos elementos en sus viviendas a entregarlos voluntariamente para su retorno al medio natural.

El Ayuntamiento recuerda que cualquier persona que posea rodolitos puede contactar con la Concejalía de Medio Ambiente a través del correo facilitado: medioambiente@laoliva.es para contribuir a la conservación de un recurso natural único y de gran valor ecológico.