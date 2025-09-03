ES NOTICIA

La ONCE reparte miles de euros entre Lanzarote y Gran Canaria

El Cupón Diario de la ONCE reparte 140.000 euros en 4 cupones de 35.000 euros entre Gran Canaria y Lanzarote

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 140.000 euros en cuatro cupones de 35.000 euros cada uno, dos en Gran Canaria y dos en Lanzarote, correspondiente a los sorteos del 28 de agosto, 1 y 2 de septiembre.

Lomo Guillén, La Barranquera y Playa Honda

Agustín Pérez, agente vendedor de la ONCE desde mayo de 2021, fue el responsable de repartir la suerte con 1 cupón de 35.000 euros. Fue en Lomo Guillén, Santa María de Guía, el 28 de agosto.

Marcos Andrés Alonso, agente vendedor de la ONCE desde julio de 2015, repartió la suerte con 1 cupón de 35.000 euros. Fue en La Barranquera, Telde, el día 1 de septiembre.

Miguel LLorente, agente vendedor de la ONCE desde agosto de 2024, repartió la suerte con 2 cupones de 35.000 euros cada uno. Fue en el Centro Comercial Deilan en Playa Honda (San Bartolomé de Lanzarote), el día 2 de septiembre.

