La Palma acoge un encuentro nacional sobre cultura y patrimonio

El Cabildo autoriza el regreso a cuatro nuevas viviendas tras mejorar los niveles de CO₂ mientras la isla reúne unas jornadas centradas en el papel del patrimonio tras una catástrofe

El Cabildo de La Palma ha autorizado el regreso a cuatro nuevas viviendas en Puerto Naos y La Bombilla tras constatar una mejora en los niveles de dióxido de carbono en la zona. Esta decisión forma parte del proceso de recuperación de los espacios afectados por la presencia de gases derivados de la erupción del volcán Tajogaite, registrada en septiembre de 2021.

Volcán de Tajogaite

La medida se enmarca en la progresiva vuelta a la normalidad de las áreas afectadas, donde la monitorización de gases continúa siendo clave para garantizar la seguridad de los residentes.

Recuperación tras la erupción de Tajogaite

La mejora de los niveles de CO₂ ha permitido avanzar en el retorno de población a viviendas previamente desalojadas, en un proceso que sigue condicionado por el seguimiento técnico de la situación ambiental en la zona.

La erupción de Tajogaite marcó un punto de inflexión en la vida de la isla y dejó importantes efectos sobre el territorio, la población y el tejido socioeconómico, lo que ha impulsado diversas iniciativas de recuperación y análisis de lo aprendido durante la emergencia.

La Palma como laboratorio de cultura y resiliencia

En este contexto, La Palma acoge estos días un encuentro nacional centrado en el papel del patrimonio y la cultura tras una catástrofe. La elección de la isla como sede se vincula directamente con la experiencia vivida tras la erupción y con los aprendizajes derivados del proceso de recuperación.

El proyecto Territorio Experimenta V se desarrolla estos días en la isla y explora la capacidad de la cultura para activar y reforzar vínculos entre memoria, arraigo, resiliencia, innovación social y reactivación comunitaria. La iniciativa pone el foco en territorios afectados por desastres naturales y fenómenos climáticos extremos que han transformado profundamente sus paisajes humanos, naturales y culturales.

Patrimonio inmaterial y nuevas estrategias de futuro

La Palma también acoge las II Jornadas de Buenas Prácticas en Patrimonio Cultural Inmaterial, que centran su atención en Los Llanos de Aridane como uno de los territorios afectados por desastres naturales.

Estas jornadas visibilizan experiencias consideradas relevantes como motor de desarrollo y buscan generar espacios de experimentación capaces de aportar respuestas a retos futuros en contextos de crisis y transformación territorial.

El encuentro pretende consolidarse como un foro de intercambio de conocimiento y de reflexión sobre cómo el patrimonio cultural puede contribuir a la reconstrucción social y comunitaria tras una catástrofe.