La dotación cuenta con un millón de euros para cubrir hasta el 50% del coste de la obra

El Cabildo de La Palma abrió este miércoles el plazo de presolicitud hasta el 31 de agosto para acceder al plan de ayudas a la rehabilitación de inmuebles en el ámbito rural, que cuenta con una dotación de un millón de euros para cubrir hasta el 50% del coste de la obra.

La Palma abre el plazo de presolicitud para ayudas a rehabilitación de viviendas rurales / Archivo RTVC

Las personas interesadas podrán realizar este trámite hasta el 31 de agosto, requisito previo para presentar la solicitud definitiva cuando se abra el plazo correspondiente.

Hasta el 50 % de la obra

El presidente insular, Sergio Rodríguez, afirmó que esta medida forma parte del compromiso del grupo de gobierno por dar respuestas efectivas a los problemas de vivienda en la isla, tanto por la escasez de edificaciones como por las dificultades de acceso, al tiempo que se impulsa la revitalización de las zonas rurales.

El programa contempla subvenciones de hasta el 50% del coste de la obra, con un máximo de 30.000 euros por inmueble, y en los casos en los que el presupuesto sea inferior a 20.000 euros, la ayuda cubrirá el 100% del coste.

A cambio, los beneficiarios deberán destinar la vivienda al alquiler residencial durante un periodo mínimo de cinco años.

Las actuaciones subvencionables incluyen obras de conservación, mantenimiento, reforma, restauración y rehabilitación, con un plazo para ejecutar los trabajos de 15 meses desde la concesión de la ayuda, a la que podrán acogerse también actuaciones iniciadas a partir del 1 de enero de este año.

Las solicitudes podrán presentarse a través de la Sede Electrónica del Cabildo o de forma presencial en los registros de la institución y oficinas públicas habilitadas, y será necesario aportar la documentación personal, acreditación de la titularidad de la vivienda, certificaciones tributarias y memoria descriptiva o proyecto de la obra, entre otros requisitos.