La candidatura en la Berlinale 2026 está vinculada al rodaje de ‘La Palma’ y se fallará este domingo en el European Film Market

La Palma opta a Mejor Localización Europea en la Berlinale 2026 por la miniserie de Netflix. Europa Press

La isla de La Palma opta este domingo, 15 de febrero, al premio a Mejor Localización Europea que concede la European Film Commissions Network (EUFCN) en el marco del Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 2026.

La nominación está directamente relacionada con el rodaje de la miniserie de Netflix ‘La Palma’, producida por la danesa Fante Films y con la canaria Volcano Films como responsable del service en la isla.

Según ha destacado La Palma Film Commission, esta candidatura supone una “oportunidad estratégica” para consolidar el posicionamiento internacional del territorio como destino de producciones audiovisuales.

Jurado de los Location Awards de la EUFCN

La selección se realizó por el jurado de los Location Awards de la EUFCN, red que agrupa a más de 100 film commissions de 33 países y de la que forma parte Canary Islands Film.

La presencia palmera en el mercado cinematográfico se articula bajo la marca Canary Islands Film, integrada en el pabellón Cinema from Spain, impulsado por ICEX España Exportación e Inversiones y la Spain Film Commission.

La decisión final se dará a conocer este domingo en el European Film Market, uno de los principales escaparates internacionales para la industria audiovisual.