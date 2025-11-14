La línea 500 contará con cuatro nuevos horarios que estarán operativos todos los días de la semana

La Palma refuerza el servicio de la línea 500 que conecta el aeropuerto con la capital. Fotografía: EP

El Cabildo de La Palma amplía los horarios de la línea 500, que conecta el aeropuerto con Santa Cruz de La Palma, con cuatro nuevas frecuencias diarias. El acuerdo ha sido adoptado en la Mesa de Transporte en la que participa la empresa concesionaria del servicio regular de pasajeros en la isla, TILP.

Con los nuevos horarios se adelanta significativamente la primera frecuencia, que pasa a estar fijada a las 05:30 horas. De esta manera se permite a los viajeros llegar al aeropuerto a tiempo para los primeros vuelos programados. De igual forma, la última salida se establece a las 23:15 horas, garantizando el transporte a los pasajeros de los vuelos con llegada tardía.

El consejero de Transportes del Cabildo, Darwin Rodríguez, ha afirmado que «esta mejora tiene como objetivo garantizar la conectividad de los usuarios y trabajadores de las instalaciones aeroportuarias con el primer y el último vuelo del día«. Rodríguez ha añadido que «la ampliación de los horarios del aeropuerto de La Palma requería una respuesta inmediata y eficiente por parte de nuestro servicio de transporte público».

Con esta medida, el Cabildo de La Palma refleja su compromiso por mejorar la conectividad. La corporación insular también recuerda que la ampliación del horario del aeropuerto fue una petición realizada por el propio Cabildo a Aena.