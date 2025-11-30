A pesar de haber sido desde el inicio la alternativa a Hawai, La Palma no ha tirado la toalla, y ha hecho todos los trámites necesarios

Informa. Redacción Servicios Informativos RTVC.

La Palma se encuentra a un paso más cerca de albergar el futuro Telescopio de Treinta Metros. El Consorcio Internacional al frente de este proyecto científico ha abierto la negociación formal con el Ministerio para co-diseñar una hoja de ruta que permita su instalación en el Roque de Los Muchachos.

A pesar que desde el inicio la alternativa se centró en Hawai, La Palma no ha tirado la toalla. Por tanto, continúa con todos los trámites necesarios para que el Telescopio se instale en las cumbres de Puntagorda.

Ahora, el anuncio oficial del inicio formal de las negociaciones impulsa la candidatura de la isla para ser sede definitiva del Telescopio de Treinta Metros.

Imagen archivo RTVC.

Telescopio de La Palma

La construcción de esta infraestructura en La Palma, no solo reforzaría la posición científica del observatorio palmero. Además, supondría un importante impacto socio-económico en Puntagorda. Todo ello, con la creación de 500 puestos de trabajo permanente y 100 millones de euros en producción de bienes y servicios.