El presidente de la CEE de Las Palmas, Pedro Ortega, y el presidente de la CEOE tinerfeña, Pedro Alfonso, cuestionaron en ‘Buenos Días Canarias’ la subida del salario mínimo sin diálogo social

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas, Pedro Ortega, y el presidente de CEOE de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Alfonso, cuestionaron este jueves en ‘Buenos Días Canarias’ tanto la forma como el fondo de la reciente aprobación de la subida del 3,1% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Para Ortega, esta medida “no respeta el diálogo social y la negociación colectiva”, y mostró su rechazo a “que se hagan subidas por decreto”. En la misma línea se expresó Alfonso, para quien “la línea no está en imponer; La línea está en el diálogo”.

El representante del empresariado tinerfeño también respondió a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien cargó contra la patronal por rechazar la subida. “Lo que ha declarado el señor Sánchez sobre el mundo empresarial y relacionando los beneficios empresariales del IBEX con los salarios de las pymes no fue precisamente un acierto”, manifestó.

«La subida del SMI vulnera la negociación colectiva»

Ambos dirigentes coincidieron en defender que el incremento salarial debería haberse acordado en el marco del consenso. Ortega recordó que desde el ámbito empresarial ya se propuso una subida del 1,5%, “alineada con la que se ha pedido para los empleados públicos”, y advirtió de que el principal desacuerdo radica en la intención de tramitar la no compensación y la no absorción de determinados pluses salariales. “Eso corresponde a la negociación colectiva y es vulnerar el Estatuto de los Trabajadores”, afirmó.

También cuestionó la base de cálculo empleada para fijar el nuevo SMI, asegurando que no sólo se han utilizado datos desactualizados, «del año 2023», sino que además «se excluye a trabajadores de determinados colectivos», lo que, a su juicio, distorsiona el salario medio de referencia y “hace que el porcentaje sea mayor”.

Subrayó además que el incremento del 3,1% se sitúa por encima del IPC del pasado ejercicio y advirtió de que la medida “va a ahondar en un incremento de costes para la pequeña y mediana empresa”.

Por su parte, Alfonso puso el foco en la realidad del mercado laboral canario. “En Canarias hay 950.000 personas trabajando y, según los sindicatos, unas 120.000 cobran el salario mínimo. Eso significa que más de 800.000 personas, gracias al diálogo social, cobran por encima del SMI”, apuntó.

«La brecha salarial debe corregirse con políticas públicas»

En relación con la brecha salarial, Ortega defendió que “no significa discriminación”, sino que responde a «factores estructurales y decisiones personales, que deben abordarse desde las políticas públicas».

“Hay complementos, por ejemplo, en base a la antigüedad, que se da más en hombres que en mujeres y esto repercute en que al final tengan mayores salarios”, argumentó, añadiendo que muchas decisiones vinculadas a excedencias o jornadas parciales responden a “decisiones personales que se tienen que ayudar a corregir con políticas públicas que fomenten el empleo, la formación, la igualdad y también con medidas fiscales».

Desde la perspectiva empresarial, insistió también en las dificultades para encontrar mano de obra cualificada. “Queremos trabajadores y trabajadoras que luchen por su puesto de trabajo y por la viabilidad de la empresa”, afirmó, asegurando que “somos los primeros interesados en eliminar la brecha salarial”.

En la recta final de su intervención, Pedro Alfonso insistió en que el empresariado canario no rechaza las mejoras salariales, sino la forma en que se están adoptando. “Nosotros siempre hemos estado con ganas de dialogar y de buscar soluciones”, afirmó.