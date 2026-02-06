Mariano H. Zapata: «El cable submarino va a situar a Canarias como referente en ingeniería energética avanzada»

El consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, destacó en ‘Buenos días Canarias’ la importancia del cable submarino que conectará Tenerife y La Gomera

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, destacó este viernes en el programa ‘Buenos días Canarias’ la importancia del cable submarino que conectará eléctricamente Tenerife y La Gomera, una infraestructura que permitirá “dar seguridad de suministro” a la isla y que, además, “va a situar a Canarias como un referente en ingeniería energética avanzada”.

Zapata explicó que se trata de “una infraestructura que ya estaba planificada en la red de transporte de energía estatal” y que supondrá un salto cualitativo para el sistema eléctrico gomero.

El proyecto ha supuesto la construcción de nuevas subestaciones en El Palmar, en La Gomera, y en Chío, en Guía de Isora, y permitirá, según afirmó el consejero, “darle una seguridad de suministro mayor y suficiente a La Gomera” mediante un sistema de doble circuito de 66 kV.

Según Zapata, uno de los principales beneficios del enlace es que permitirá a la isla “dejar de ser un sistema aislado”, lo que se traduce en “mayor seguridad, más capacidad de penetración de energías renovables y una reducción clara de la vulnerabilidad del sistema eléctrico”.

Proceso de tenovación de las centrales térmicas de Canarias

En relación con el resto del Archipiélago, el consejero recordó que Canarias ya cuenta con interconexiones similares “entre Lanzarote y Fuerteventura”, mientras que la conexión de otras islas dependerá de los avances tecnológicos, especialmente por las grandes profundidades marinas. “Entre Tenerife y La Gomera hemos tenido que salvar más de 1.200 metros de profundidad, y a partir de ahí habrá que ver cómo va avanzando la tecnología”, señaló.

Zapata se refirió también al proceso de renovación de las centrales térmicas, cuyo concurso estaba previsto resolverse esta semana, tras más de una década de espera. “Canarias llevaba los últimos 13 años sin la inversión suficiente”, afirmó, una situación que ha provocado “una clara obsolescencia de los grupos de generación en cada isla”.

No obstante, el consejero valoró de forma positiva este paso adelante y aseguró que “este concurso confirma que hemos avanzado mucho”, aunque reconoció que todavía existen islas “que requieren un esfuerzo extra para dar plenas garantías a su sistema eléctrico”.

El cable submarino entre Tenerife y La Gomera entrará en funcionamiento el próximo 25 de marzo, según las estimaciones de Red Eléctrica de España, ya que la infraestructura se encuentra actualmente “en periodo de pruebas”, concluyó.