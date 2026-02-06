Juan Antonio Peña: «Salud Pública nos ha dejado plantados»

El alcalde de Telde recriminó en ‘Buenos Días Canarias’ al Gobierno canario la falta de respuestas ante los vertidos detectados en la costa de Salinetas

La presentadora de ‘Buenos días Canarias’, Pilar Rumeu, entrevista al alcalde de Telde.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña Medina, instó este viernes al Gobierno de Canarias a evaluar los vertidos detectados en la costa de Salinetas, que el Ayuntamiento vincula a lasjaulas de acuicultura, y lamentó la falta de respuesta por parte de la Dirección General de Salud Pública. “Al parecer estuvieron ayer técnicos de Salud Pública, pero nosotros ni los hemos visto. Nos dejaron plantados. Quedamos con ellos a las 12 del mediodía y no cumplieron con su palabra ni con su programación”, afirmó.

En una entrevista en directo en ‘Buenos días Canarias‘, Peña explicó que las playas permanecen abiertas ante la falta de comunicación oficial por parte de las consejerías competentes. “Lo normal es que después de esas visitas nos trasladen las actas y así nosotros podamos tomar la decisión de continuar abiertas o cerradas, pero a esta hora de la mañana no hemos recibido ninguna comunicación”, señaló.

El regidor lamentó que, “después de tantas semanas, y de meses, nadie se haya pronunciado”, y recriminó al consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca no haber visitado el municipio “a ponerle cara no solo a esta situación, sino a los vecinos que le reclaman información”, algo que calificó de “lamentable”.

Continúan las movilizaciones vecinales

En relación con las movilizaciones vecinales, el alcalde aseguró que continuarán “hasta las últimas consecuencias”. “Si pensaban que estando las playas abiertas la ciudadanía iba a estar quieta, se han equivocado rotundamente”, advirtió.

Sobre el último episodio de vertidos detectado la pasada semana a pocos metros de la costa, Peña explicó que el Ayuntamiento requirió de inmediato la presencia del Gobierno de Canarias y que, pese a quedar fijada una visita a las 12 del mediodía, “no aparece nadie”. Según indicó, desde el Ejecutivo autonómico se les comunicó posteriormente que “habían acudido en otro horario”, lo que, a su juicio, supone “que incumplen su horario y su programación”.

“Es una falta de respeto más a esta ciudadanía”, denunció el alcalde, quien insistió en que, tras los análisis realizados, les tendrían que haber enviado las actas para saber si las playas están o no aptas para el baño. “A día de hoy no nos han dicho absolutamente nada, nos han dado cero información”, concluyó.