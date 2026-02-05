El Ayuntamiento activa la unidad de drones para documentar la contaminación y exige la intervención inmediata de Sanidad y Pesca del Gobierno de Canarias

El Ayuntamiento de Telde ha comunicado este miércoles la aparición de nuevos indicios de contaminación en sus aguas. Los servicios municipales han confirmado la presencia de olores anómalos y una sustancia de aspecto graso en diversos puntos del litoral, afectando con mayor intensidad a la playa de Salinetas.

RTVC

Tras recibir varias alertas ciudadanas durante la mañana, los técnicos municipales realizaron una inspección a pie de playa. En este reconocimiento, los operarios detectaron «restos en la arena de características similares a las detectadas en episodios anteriores», lo que ha encendido de nuevo las alarmas en el municipio.

Imagen de archivo extraída del perfil de la red social X del Ayuntamiento de Telde

Vigilancia aérea sobre el litoral

La unidad de drones de la Policía Local ha asumido el control de la vigilancia desde el aire para evaluar la magnitud del problema. Gracias a estas aeronaves, los agentes han identificado dos manchas de longitud considerable frente a Salinetas, «cuya apariencia y composición visible presentan una clara similitud con los episodios de contaminación registrados con anterioridad en el litoral del municipio».

En estos momentos, los drones mantienen el operativo de vuelo para recabar toda la información gráfica y técnica necesaria. El objetivo del Consistorio es documentar con precisión el alcance de este nuevo episodio para agilizar los trámites de respuesta.

Llamada urgente a Salud Pública

El alcalde de la ciudad, Juan Antonio Peña, ha solicitado al Gobierno de Canarias una actuación inmediata. Peña reclama que el área de Salud Pública acuda a la zona para realizar las inspecciones sanitarias pertinentes. El regidor recuerda que las inspectoras de Sanidad tienen la competencia exclusiva para levantar acta y decidir, bajo criterios técnicos, la apertura o el cierre preventivo de las playas.

Además de la vigilancia sanitaria, el Ayuntamiento demanda la implicación de la Dirección General de Pesca. El gobierno local señala a este órgano como responsable de las concesiones de las jaulas de acuicultura que operan en aguas autonómicas. Asimismo, solicita que investiguen su posible relación con estos vertidos.

Juan Antonio Peña ha insistido en que el Ejecutivo regional debe ofrecer una respuesta inmediata para proteger la salud de los bañistas y la integridad del ecosistema marino. El alcalde subraya que el municipio no puede seguir sufriendo estos episodios de forma recurrente sin que se tomen medidas definitivas.