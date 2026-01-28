Las inspecciones detectaron manchas en la superficie del mar, de consistencia grasa y con olor a pescado y en forma de espuma y aceite flotante

Manchas detectadas en la costa de Telde

Las playas de Salinetas y Melenara han vuelto a ser cerradas al público al confirmarse un nuevo episodio de contaminación marina. Así lo ya anunciado el Ayuntamiento de Telde, que ha pedido actuar de inmediato al respecto al Gobierno Autónomo.

Las manchas en la superficie del mar tienen consistencia grasa y con olor a pescado y en forma de espuma y aceite flotante. Se localizaron en la zona comprendida entre las jaulas de cría de lubina situadas frente a la costa de Telde y las referidas playas.

El Ayuntamiento ha tomado la decisión «tras la recomendación expresa realizada por el Servicio Canario de la Salud» de hacerlo. En un segundo escrito ha pedido al Gobierno canario actuar. La repetición de episodios de ese tipo semanas después de darse por controlados denotan, a su juicio, que «el problema no está resuelto».

Así como que «las medidas anunciadas hasta el momento no han sido eficaces», argumenta, «alertando además del riesgo ambiental y sanitario que esta situación puede suponer para la población y para el uso seguro de las playas del municipio».

Petición al Gobierno de Canarias

El alcalde, Juan Antonio Peña, se ha dirigido «formalmente al Gobierno de Canarias» para que intervenga para solventar el problema, en la medida en que «la autorización, control, inspección y, en su caso, suspensión de las instalaciones de acuicultura marina», son competencia del Ejecutivo.

Y relata que las recogidas de muestras «han confirmado nuevamente la presencia de restos orgánicos en descomposición y peces muertos, tanto en la superficie marina como en el interior de las propias jaulas».

Cerradas hasta que desaparezca el riesgo

El decreto de cierre que permanecerá vigente hasta que desaparezca el riesgo y así lo determinen los servicios sanitarios competentes. Piden a la ciudadanía que respete la señalización y las indicaciones de los servicios municipales, agradeciendo la colaboración de vecinos y visitantes mientras se trabaja, en coordinación con otras administraciones.