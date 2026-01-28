Telde denuncia nuevas manchas de residuos en el litoral

El Ayuntamiento de Telde ha denunciado este miércoles la presencia de nuevos restos orgánicos y peces muertos

El Ayuntamiento de Telde ha confirmado la aparición de nuevos restos orgánicos y peces muertos, tanto en la superficie marina como dentro de las jaulas de acuicultura ubicadas frente a su costa, en una inspección de la zona realizada tras recibir alertas vecinales.

Imagen extraída del perfil de la red social X del Ayuntamiento de Telde

El Consistorio ha advertido en un comunicado de que este hallazgo, confirmado tras varias inspecciones ordenadas por el alcalde, Juan Antonio Peña, «deja en evidencia que el problema que afecta al litoral teldense desde hace meses no está resuelto y continúa activo«.

Nuevas manchas

El Ayuntamiento ha localizado estas nuevas manchas tras activar a primera hora de este miércoles un dispositivo que ha movilizado a personal de Playas, Policía Local y la unidad de drones UNIDRON, y que se ha organizado tras unas alertas vecinales recibidas el martes por la tarde.

Según el Ayuntamiento, las imágenes que captaron los drones y los agentes policiales muestran una mancha considerable de residuos flotantes procedentes de las jaulas marinas, así como peces sin vida en su interior. Esto refuerza las sospechas de que la contaminación sigue emitiéndose desde estos módulos de cultivo sin control efectivo.

Monitorización con drones

El Ayuntamiento ha informado de que la Unidad de Drones permanece operando en estos momentos y se prevé que continúe monitorizando durante gran parte de la jornada para documentar la evolución de las manchas y la deriva de los residuos, que «no solo persisten, sino que aparentan empeorar con el paso de las horas, aumentando la preocupación por su impacto ambiental y sanitario».

Además, ha indicado que el concejal de Aguas, Juan Francisco Jiménez, personal de Salvamento y Socorrismo e inspectoras de Salud Pública del Gobierno de Canarias emitirán en las próximas horas un informe para determinar si procede recomendar el cierre inmediato de playas afectadas ante el riesgo que suponen los olores, los residuos y la presencia continuada de materia orgánica en descomposición.

El Ayuntamiento ha indicado que la situación «es ya inaguantable» y que el malestar institucional y ciudadano «es evidente» tras conocer que el problema continúa «pese a los anuncios previos de control y normalización»