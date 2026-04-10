La protesta se desarrolla en forma de huelga de hambre colectiva frente a la Delegación del Gobierno

La Plataforma Canarias por Palestina (CxP) ha convocado dos jornadas de protesta y movilización para este viernes y sábano, en la Plaza de la Feria de Las Palmas de Gran Canaria (LPGC). Todo ello, como respuesta a la reciente aprobación de la denominada “ley de pena de muerte” aplicada a prisioneros palestinos.

La iniciativa se desarrollará en forma de huelga de hambre colectiva frente a la Delegación del Gobierno.

Imagen archivo.

Violencia estructural

La convocatoria tiene como objetivo central exigir al Estado español la ruptura total de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, al que los organizadores califican como “entidad sionista”.

Además de promover la impugnación de dicha legislación en todos los foros internacionales. Desde la plataforma se denuncia que esta medida supone un salto cualitativo en la represión contra el pueblo palestino, en un contexto de ocupación prolongada y violencia estructural.

Durante todo este viernes se mantendrá la huelga de hambre. Se trata de una iniciativa que busca visibilizar la situación del pueblo palestino.

Punto de comodidad

El sábado 11, la programación continuará a las 10:30 horas con un coloquio dedicado a la solidaridad internacionalista en el contexto actual, destacando la importancia de la articulación de luchas entre pueblos.