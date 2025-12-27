A toda esta oferta de dinamización por la Navidad hay que unir el gran mercadillo que se ha repartido por distintos rincones de la plaza del Cristo

La concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna ha diseñado una cargada de tradición para este fin de semana en la Plaza de la Navidad, que a lo largo de estos primeros días de actividad ya ha congregado a cientos de personas en torno a las actuaciones en directo, las atracciones infantiles y la oferta gastronómica que se ha desplegado en el entorno del Cristo.

El máximo representante de este Departamento municipal, Dailos González, mostró su satisfacción por “el numeroso público que se ha acercado hasta este espacio para disfrutar de los conciertos que se han ofrecido hasta la fecha, degustando productos de las distintas food trucks repartidas por la plaza o aprovechando las numerosas alternativas de ocio que hemos habilitado este año para los más pequeños de la casa”.

Atracciones estrellas

En este aspecto, el concejal lagunero detalló que “esta misma semana hemos inaugurado una de nuestras atracciones estrella, la habitual pista de hielo, que este año estará disponible hasta el próximo 4 de enero, en horario de 17:00 a 20:30 horas de manera gratuita para todos los niños y niñas”.

A toda esta oferta de dinamización hay que unir el gran mercadillo que se ha repartido por distintos rincones de la plaza del Cristo, estrenando formato de casetas respecto a otras ediciones, en donde los visitantes podrán adquirir artesanía local, dulces tradicionales, figuras decorativas, comida gourmet, cervezas artesanales, etc.

Fechas de celebración

En cuanto a la programación de actividades, la Plaza de la Navidad ofrecerá este sábado, 27 de diciembre, el espectáculo ‘Canto común’, a partir de las 20:30 horas. Para la jornada del domingo se ha conformado un repertorio musical especial denominado ‘Clásicos de Navidad’, con los temas más reconocibles de estas fechas de celebración, que dará comienzo a las 18:00 horas.

El lunes se retomará la actividad con la segunda proyección cinematográfica de estas fiestas, que en este caso se dedicará a la película ‘Polar Express’ (19:30 horas). El martes se llevará a cabo una de las citas más esperadas por el público familiar, el Fin de Año Infantil, en el que los más jóvenes podrán celebrar a su manera la conclusión del 2025 con actividades pensadas y dirigidas para este sector de la ciudadanía (18:00 horas). El miércoles 31, con horario especial de 12:00 a 18:00 horas y de 22:00 a 06.00 horas, se desarrollará una programación específica de Nochevieja, en la que habrá espacio para el baile, la diversión, la degustación gastronómica y la diversión para todas las edades.

Programación temática

Tras el cierre del 1 de enero, con el que se pretende garantizar el descanso de la población residente en el entorno del Cristo, se reactivará a lo grande la programación con una velada de humor protagonizada por Darío López y Kike Pérez (2 de enero, a las 20:30 horas), el concierto de Leire Martínez (3 de enero, a las 20:30 horas), el espectáculo familiar ‘El relojero de los sueños’ (4 de enero, a las 18:00 horas) y la programación temática de la víspera de Reyes, que se extenderá desde las 17:00 hasta las 23:00 horas.