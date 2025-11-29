El público coreó la pasada noche en La Laguna temas tan reconocibles y tradicionales como Los peces en el río, Navidad guanche o Noche de Paz

La Laguna celebró este viernes el inicio oficial de la Navidad con un multitudinario acto de encendido que llenó la plaza del Adelantado de música, luz y emoción. En un ambiente marcado por la ilusión compartida, la ciudad volvió a reencontrarse con una de sus tradiciones más esperadas, bajo el lema ‘La Laguna, Estrella de la Navidad’, que guía toda la campaña navideña de este año.

Encendido musical

Frente al emblemático arco de luces de la calle Obispo Rey Redondo, el alcalde del Consistorio, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, acompañaron a la ciudadanía en un acto que recuperó la magia de las grandes noches laguneras. Ambos destacaron la emoción de un encendido que no solo transforma la imagen del municipio, sino que también inaugura semanas de convivencia, actividad cultural y apoyo al comercio local.

Luis Yeray Gutiérrez subrayó que la ciudad vive “una noche especialmente significativa, en la que La Laguna se muestra radiante y estrenando una imagen renovada que llena de luz cada rincón del municipio”. El primer edil remarcó la emoción de compartir el inicio de la Navidad con una ciudadanía “que vuelve a responder con un cariño enorme” y agradeció la participación de los artistas que hicieron posible “una velada inolvidable”.

Fran Hernández quiso poner en valor el trabajo realizado durante las últimas semanas, “Todo este despliegue es fruto del esfuerzo de los equipos de Servicios Municipales y de la empresa concesionaria del alumbrado, que han trabajado con dedicación para que La Laguna vuelva a lucir su mejor versión en estas fechas tan especiales”.

El inicio de la celebración estuvo protagonizado por un espectáculo musical con sello canario. Sobre el escenario, Miriam Reyes, Chago Melián, Almudena Hernández y St. Pedro ofrecieron un recorrido por villancicos tradicionales, clásicos universales y piezas propias del repertorio navideño de Canarias, acompañados por una banda en directo que aportó ritmo y calidez a la noche.

Ovación del público

El público coreó temas tan reconocibles y tradicionales como Los peces en el río, Navidad guanche, Noche de Paz, Lo divino, El tamborilero o Feliz Navidad, creando un ambiente festivo que acompañó la entrada progresiva de cada artista. El momento culminante llegó con Una sobre el mismo mar, que sirvió de antesala para el encendido del alumbrado, recibido con una ovación del público que llenaba la plaza.

El Ayuntamiento ha desplegado este año un diseño lumínico inspirado en el cielo de Canarias, con elementos que evocan constelaciones, destellos y reflejos del firmamento. En total, la ciudad estrena más de 3.500 motivos distribuidos por el municipio, a los que se suman 6 millones de lámparas LED de bajo consumo y cerca de 400 nuevos elementos decorativos. Todo este material es de propiedad municipal, fruto del proceso de adquisición que garantiza mayor autonomía y eficiencia.

Navidad lagunera

Entre las novedades, destaca ‘Luz entre las Ramas’, un proyecto de láser mapping que convierte el arbolado de la plaza del Adelantado en un espacio de luz y color. Esta intervención, respetuosa con el entorno, establece un diálogo visual entre naturaleza y tecnología y aporta un atractivo único al punto neurálgico del encendido.

El arco de Obispo Rey Redondo, totalmente renovado para esta edición, volvió a brillar como uno de los iconos más fotografiados de la Navidad lagunera.