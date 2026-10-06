La Policía Local de Santa Cruz realiza más de 1.500 comunicaciones por violencia machista

En total, entre entrevistas y atenciones, la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha atendido 1.509 comunicaciones relacionadas con violencia machista

El Grupo de Atención a la Mujer (GRAMU) de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha realizado 1.509 entrevistas, atenciones y comunicaciones correspondientes a actuaciones de seguimiento, información, asesoramiento y acompañamiento a usuarias en lo que va de año. Durante este periodo, 136 mujeres han sido incorporadas al programa mediante nuevas asignaciones, mientras que 80 usuarias han sido inactivadas tras concluir su seguimiento dentro del servicio, según ha informado este martes el Ayuntamiento de la capital tinerfeña en un comunicado.

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife / Policía Local – Archivo

Valoraciones de riesgo

Asimismo, el GRAMU ha realizado 802 valoraciones evolutivas del riesgo, destinadas a analizar la situación de cada víctima, establecer el nivel de protección correspondiente a sus circunstancias y realizar un seguimiento individualizado de su evolución.

El trabajo del grupo incluye también el acompañamiento y seguimiento de las medidas judiciales establecidas en cada caso, así como labores de información y asesoramiento a través de las diferentes vías de comunicación disponibles.

Creado en 2004

El GRAMU se creó en 2004 con el objetivo de ofrecer una atención policial especializada a las víctimas de violencia de género.

A lo largo de su trayectoria, el grupo ha consolidado un modelo de atención basado en el seguimiento individualizado y la coordinación de las medidas de protección.

Los datos de 2025 reflejan también el volumen de actividad desarrollado por el servicio, con 205 nuevas víctimas atendidas, 2.103 consultas, 120 acompañamientos, 906 seguimientos de medidas de alejamiento y 892 valoraciones personales de riesgo, además de 2.747 actuaciones de revisión y gestión de comunicaciones.

En total, el GRAMU realizó 4.773 actividades durante el pasado año.

La atención del GRAMU se desarrolla en el Palacete Coviella. Las instalacones están renovadas integralmente para mejorar las condiciones del espacio destinado a la atención de las usuarias y al trabajo del personal.

Ante cualquier situación de emergencia, se recuerda que se puede contactar con el 112, así como con la Policía Nacional a través del 091 y con la Guardia Civil mediante el 062.

Cuando no sea posible realizar una llamada telefónica, también existe la aplicación ALERTCOPS, que permite enviar una alerta a las fuerzas de seguridad acompañada de la ubicación geográfica.

Para contactar directamente con el GRAMU, puede hacerse a través del 922606636 o del 922212573.