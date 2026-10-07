La Unidad de Atestados y Denuncias incrementa un 9,7% su actividad respecto al mismo periodo de 2025, con aumentos en atropellos, comparecencias por accidentes y actuaciones relacionadas con animales

La Unidad de Atestados y Denuncias de la Policía Local de Telde registró 1.014 intervenciones durante el primer semestre de 2026, frente a las 924 contabilizadas en el mismo periodo del año anterior. El balance supone un incremento del 9,7 % de la actividad de la unidad.

Imagen de archivo. Ayuntamiento de Telde

Los datos recogen actuaciones relacionadas con seguridad vial, accidentes, diligencias policiales, Policía Social, alcoholemias y drogas, además de intervenciones administrativas y servicios vinculados a la protección animal.

Más accidentes con daños materiales

Entre los principales datos del balance destaca el aumento de los accidentes que únicamente provocaron daños materiales, que pasaron de 379 en el primer semestre de 2025 a 429 durante los seis primeros meses de 2026.

En cambio, los accidentes con lesiones y daños materiales descendieron de 112 a 99. Las comparecencias por accidente aumentaron de 83 a 108, mientras que las actuaciones relacionadas con atropellos se duplicaron, al pasar de 13 a 26.

En el ámbito de la Policía Social también crecieron las actuaciones relacionadas con la localización de menores, que pasaron de 14 a 18 intervenciones. Por su parte, las actuaciones relacionadas con menores y absentismo pasaron de una a ninguna.

Imagen de archivo. Ayuntamiento de Telde

Aumentan las actuaciones relacionadas con animales

El balance refleja asimismo un notable incremento de las intervenciones de la Policía Ambiental relacionadas con animales, que pasaron de 3 a 12 actuaciones durante el primer semestre. Estos servicios estuvieron relacionados con abandonos, agresiones y otras situaciones vinculadas al bienestar animal.

En materia de prevención y control de la conducción, las denuncias administrativas por alcoholemia descendieron de 100 a 91, mientras que las diligencias por carecer de permiso de conducción pasaron de 96 a 86. Por el contrario, las denuncias administrativas relacionadas con drogas aumentaron de 8 a 32 durante el periodo analizado.

Una actividad policial más diversa

El jefe de la Policía Local de Telde, Félix Santana, destaca que “estos datos reflejan el trabajo diario que desarrolla la Policía Local y la diversidad de situaciones que requieren la intervención de los agentes. No se trata únicamente de actuaciones vinculadas al tráfico o a los accidentes, sino también de servicios relacionados con la atención social, la protección de menores, los animales y otras necesidades de la ciudadanía”.

Santana señala además que “el incremento global de las intervenciones demuestra una mayor actividad operativa de la unidad y la capacidad de respuesta ante las distintas situaciones que se producen en el municipio. Nuestro objetivo es seguir mejorando la atención, la prevención y la seguridad, con una Policía Local cercana y presente en la ciudad”.

Por su parte, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, pone en valor “el trabajo que realizan diariamente los agentes de la Policía Local, muchas veces en situaciones que requieren una respuesta inmediata y una atención directa a la ciudadanía”.

“Estos datos nos permiten conocer mejor dónde y cómo se concentra la actividad policial y, sobre todo, nos ayudan a seguir trabajando para mejorar la seguridad y la convivencia en Telde. Detrás de cada cifra hay una intervención, una atención o una respuesta a una necesidad concreta de nuestros vecinos y vecinas”, afirma Peña.

El Ayuntamiento de Telde continuará analizando estos indicadores como herramienta para conocer la evolución de las incidencias, reforzar la prevención y adaptar la respuesta de los servicios municipales a las necesidades de la ciudadanía.