La Policía Local destapa varios talleres ilegales en Los Tarahales

Los agentes localizaron más de un centenar de vehículos y denunciaron a los responsables por graves infracciones ambientales y urbanísticas

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha denunciado a varios talleres ilegales en Los Tarahales. Operaban a puerta cerrada y sin autorización, en una parcela privada.

Imagen del operativo llevado a cabo en los Tarahales por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria
Imagen del operativo llevado a cabo en Los Tarahales por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria | Policía Local de Las Palmas de GC

Los agentes de la UMEC detectaron al menos tres talleres tras un operativo con drones y vigilancias discretas. En el lugar identificaron a los responsables de la actividad.

Residuos peligrosos en la parcela

El recinto almacenaba residuos industriales peligrosos, con riesgo de incendio, explosión o corrosión. No existían medidas de seguridad ni protocolos exigidos por la normativa vigente.

Una agente de la policía local toma fotografías en uno de los talleres denunciados
Una agente de la policía local toma fotografías en uno de los talleres denunciados | Policía Local de Las Palmas de GC

Durante la inspección, los policías hallaron más de cien vehículos. Tras comprobarlos, identificaron uno robado, que fue recuperado y entregado a su propietario.

Un foco reincidente

El lugar ya había sido intervenido en 2022. Entonces se destaparon nueve talleres clandestinos que operaban de manera similar y se dio parte a las autoridades competentes.

Una agente de la policía local toma fotografías en uno de los talleres denunciados
La Policía Local denuncia la actividad ilegal de varios talleres en el barrio de Los Tarahales | Policía Local de Las Palmas de GC

Ante la reincidencia, la Policía denunció también al titular de la parcela por destinar el espacio a un uso industrial prohibido por la normativa urbanística local.

Multas de hasta 100.000 euros

Las denuncias incluyen infracciones en industria, gestión de residuos y actividades clasificadas. Las sanciones pueden superar los 100.000 euros y obligan al cese inmediato de la actividad.

En el operativo colaboraron, además de la UMEC, unidades del GOIA-UE, la Unidad territorial de Zona Ciudad, Tráfico y UNIDRON de la Policía Local de Telde.

Otro momento del operativo policial en Los Tarahales
Otro momento del operativo policial en Los Tarahales | Policía Local de Las Palmas de GC

