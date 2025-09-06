La Policía Local destapa varios talleres ilegales en Los Tarahales

Los agentes localizaron más de un centenar de vehículos y denunciaron a los responsables por graves infracciones ambientales y urbanísticas

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha denunciado a varios talleres ilegales en Los Tarahales. Operaban a puerta cerrada y sin autorización, en una parcela privada.

Imagen del operativo llevado a cabo en Los Tarahales por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria | Policía Local de Las Palmas de GC

Los agentes de la UMEC detectaron al menos tres talleres tras un operativo con drones y vigilancias discretas. En el lugar identificaron a los responsables de la actividad.

Residuos peligrosos en la parcela

El recinto almacenaba residuos industriales peligrosos, con riesgo de incendio, explosión o corrosión. No existían medidas de seguridad ni protocolos exigidos por la normativa vigente.

Una agente de la policía local toma fotografías en uno de los talleres denunciados | Policía Local de Las Palmas de GC

Durante la inspección, los policías hallaron más de cien vehículos. Tras comprobarlos, identificaron uno robado, que fue recuperado y entregado a su propietario.

Un foco reincidente

El lugar ya había sido intervenido en 2022. Entonces se destaparon nueve talleres clandestinos que operaban de manera similar y se dio parte a las autoridades competentes.

La Policía Local denuncia la actividad ilegal de varios talleres en el barrio de Los Tarahales | Policía Local de Las Palmas de GC

Ante la reincidencia, la Policía denunció también al titular de la parcela por destinar el espacio a un uso industrial prohibido por la normativa urbanística local.

Multas de hasta 100.000 euros

Las denuncias incluyen infracciones en industria, gestión de residuos y actividades clasificadas. Las sanciones pueden superar los 100.000 euros y obligan al cese inmediato de la actividad.

En el operativo colaboraron, además de la UMEC, unidades del GOIA-UE, la Unidad territorial de Zona Ciudad, Tráfico y UNIDRON de la Policía Local de Telde.