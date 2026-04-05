Desde la Policía Local han recordado que este tipo de vertidos no sólo suponen una grave falta de civismo, sino que pueden convertirse en un serio riesgo para el entorno natural

La Policía Local de Puerto del Rosario (Fuerteventura) ha denunciado este domingo el hallazgo de un vertido ilegal en el paraje natural de la montaña de San Andrés, en Tetir, donde se han arrojado unos 35 extintores, que pueden ocasionar importantes daños medioambientales.

Imagen cedida.

A través de sus redes sociales, la Policía Local ha informado de estos vertidos después de que un vecino les alertara, así como de que están analizando las etiquetas de los extintores par tratar de identificar al posible responsable y trasladar las actuaciones a la Fiscalía, ya que podría tratarse de un delito medioambiental.

Un total de 35 extintores

En el lugar se han encontrado unos 35 extintores, además de otros residuos y restos de madera.

Desde la Policía Local han recordado que este tipo de vertidos no sólo suponen una grave falta de civismo, sino que pueden convertirse en un serio riesgo para el entorno natural.

Los extintores contienen sustancias químicas (polvo seco, CO₂ u otros agentes) que pueden contaminar el suelo y afectar a la flora y fauna de la zona, pero, si están presurizados o dañados, pueden suponer un riesgo de explosión o liberación repentina de su contenido.

Equilibrio del ecosistema

La Policía ha explicado que también puede alterar el equilibrio del ecosistema, dificultar la regeneración natural del entorno y poner en peligro a animales que puedan entrar en contacto con estos materiales.

Asimismo, han señalado que el abandono de residuos en espacios naturales está prohibido y puede conllevar sanciones al tiempo que ha recordado que existen puntos habilitados para la correcta gestión de este tipo de desechos.

La Policía Local continúa con la investigación de estos hechos.