Usar una tarjeta PMR caducada puede acarrear 200 euros de multa, retirada del vehículo y responsabilidad penal por falsedad documental

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha intervenido una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida (PMR) caducada desde 2018 y cuyo titular había fallecido.

Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida caducado. Policía Local de Las Palmas

Según ha informado el cuerpo policial capitalino, fueron agentes de Movilidad los que detectaron el uso fraudulento de este documento, que puede acarrear una multa de 200 euros, la retirada del vehículo y responsabilidad penal por un presunto delito de falsedad documental.

Al respecto, la Policía Local ha recordado que las reservas de estacionamiento para personas con movilidad reducida no son «un privilegio», sino un recurso que facilita la movilidad de quienes realmente lo necesitan.